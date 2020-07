Kunne blitt utvist for filming - så satte han opp seiersmålet

– Dette er en filming som skulle resultert i gult kort, sa dommer Ola Hobber Nilsen om straffesituasjonen som bidro til å snu kampen for Aalesund.

Aalesund - Start 3-2

Se den omdiskuterte straffesituasjonen i videovinduet øverst!

Lars Bohinen og Aalesund tok sine tre første poeng for sesongen da de tok imot Start på Color Line Stadion. Tre mål på tre minutter og en særdeles kontroversiell straffesituasjon førte til rikelig med dramatikk i bunnoppgjøret. Etter kampen handlet det meste om straffesituasjonen.

Dommer Ola Hobber Nilsen innrømmer at han misforstod situasjonen.

– I kampen så er jeg krystallklar på at det er kontakt og jeg har god nærhet til situasjonen. Når jeg etter kampen får se én reprise fra en annen vinkel og i sakte film, så er det ingen tvil om at her er det i beste fall en overspilling, sa Hobber Nilsen til TV 2 etter kampen.

– Dette er en filming som skulle resultert i gult kort. Vi blir lurt av angrepsspilleren og det resulterer i en straffe, konkluderer han.

– Jeg vil ikke fremstå som en idiot

Castro er derimot klar på at han ikke har filmet seg til et straffespark.

– Jeg føler at det er kontakt. Men jeg føler ikke at det er en soleklar straffe, absolutt ikke. Men det er dommeren som dømmer, ikke jeg. Jeg vil ikke fremstå som en idiot som skal være sånn heller, sa Castro til TV 2 etter kampen.

Til tross for kritikken sitter han igjen med en god følelse etter sesongens første trepoenger.

– Det var bare godt å få en god opplevelse. Det sier seg selv, vi har ligget helt på bunn og ikke vunnet en eneste kamp. Så dette var helt nydelig, sa Castro.

Aalesunds svake forsvarsspill ble nok en gang toneangivende i første omgang. Bortelaget tok ledelsen ved Mathias Bringaker etter 16 minutter spilt. Kun tre minutter etter var stillingen 1-2, etter utligning fra Hólmbert Fridjónsson og ny Start-scoring fra Eirik Schulze.

I andre omgang gikk Aalesund aggressivt til verks fra start. Begge lag kom til noen gode sjanser, men utligningen kom først etter Niklas Castros meget omdiskuterte straffespark.

– Det straffesparket skulle aldri vært gitt. Castro leverer et pinlig forsøk på filming, der skulle han hatt sitt andre gule. Istedet dømmer Ola Hobber Nilsen, som har verdens beste utsikt, straffespark til Aaf, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i FotballXtra-studio.

Serverte matchvinneren

Mathisen fordømmer både dommerprestasjonen og Castros forestilling i boksen.

– 2-2 har det blitt, det burde vært 1-2 og rødt kort til Aalesund. At ikke dommer Ola Hobber Nilsen ser den situasjonen kan jeg ikke fatte og begripe. Det er nå én ting, men det er aller mest pinlig for Niklas Castro som jukser seg til et straffespark, raste Mathisen.

– Han legger seg ned og har liksom vondt. Hvis det var en aldri så liten berøring så var den minimal. Der skulle han stått på beina, ikke lagt seg ned, ikke juksa, ikke filmet, sa Mathisen.

Hadde Castro blitt utvist kunne kampen sett veldig annerledes ut. Ti minutter før ordinær tid fant nemlig Castro Fridjónsson i bakrom og serverte islendingen dagens matchvinner-scoring, som også var Fridjónssons tredje for dagen.

– Dette tar bort mye vekt fra skuldrene våre, sa Fridjónsson til TV 2 etter kampen.

– Dette er en perfekt dag for meg selv og laget. Dette bør gi oss litt selvtillit, men vi må fortsatt jobbe hardt og holde momentum oppe. Nå har vi vår første seier i banken og vi kan fortsette å ta steg for å komme oss ut av situasjonen vi er i, konkluderte islendingen.