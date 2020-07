Manchester City signerte stortalent

KV Mechelen bekrefter på sine nettsider onsdag ettermiddag at de har solgt den unge høyrebacken Issa Kaboré til Manchester City.

Den belgiske klubben får imidlertid låne Kaboré hele kommende sesong.

Det er bare ett år siden KV Mechelen hentet Kaboré fra Rahimo FC i hjemlandet fra Burkina Faso. I sin første sesong i belgisk fotball ble det fem kamper i toppdivisjonen.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Spilleren drømmer om Premier League og kan gjøre seg klar til å ta det steget hos oss. City har en klar tanke for spilleren og mente at klubben vår var det rette stedet for utviklingen til Kaboré. På den måten kan vi beholde Issa i Mechelen, sier sportssjef i KV Mechelen, Tom Caluwé, til klubbens nettsider.

Manchester City opplyser at Kaboré har signert en femårskontrakt.

De siste sesongene har Kyle Walker vært Manchester City ubestridte førstevalg på høyrebacken.