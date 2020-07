Fikk Nordkapp helt for seg selv

– At man nå står her helt alene, er bare fantastisk.

Vi møter Pascal Kropp på platået foran Nordkapp-hallen. Den tyske turisten er endelig framme på Nordkapp, og har Globen helt for seg selv.

– Hvorfor Nordkapp?

– Jeg har lenge drømt om å kunne kjøre motorsykkel helt fram til Europas ende. At jeg skulle få oppleve utposten helt alene, var ikke i mine drømmer, forteller han. Fra hjembyen Freising har han kjørt 3400 kilometer, og nådde sitt mål tidlig onsdag morgen. Da hadde sola kastet stråler over fjellplatået på 71 grader nord sammenhengende i fire dager, og Pascal fotograferte ivrig for å dokumentere at drømmen var oppfylt.

Fikk Nordkapp-platået for seg selv

At fikk være alene på en plass som i juli i fjor hadde 90 000 besøkende, var en begivenhet i seg selv. Forklaringen er grei. Turistkommunen lengst nord i Norge er sterkt korona-rammet, og dagsbesøket på Nordkapp-platået er redusert fra 4-5000 i fjor til 4-500 i år.

– Det forteller oss at det her er en skikkelig dårlig sommersesong. Ja, ordentlig ille om jeg skal si det sånn, forteller direktør Hans Paul Hansen ved Scandic Nordkapp. Han er sjef for tre hoteller med 1010 senger, og av dem er det bare 84 som er i bruk. Scandic-kjeden drifter også Nordkapp-hallen, som de siste årene har hatt besøk av omkring 250 000 turister, Halvparten av dem kommer til Honningsvåg med cruiseskip, og mens man i sommer ventet besøk av 114 skip er ingen anløp registrert.

– Jeg deler reiselivssjef Marianne Bergs bruk av begrepet katastrofalt for å beskrive årets Nordkapp-sommer. Det er en katastrofe som rammer en hel kommune, men også områdene rundt, ja hele Nordkalotten. Nordkapp-turismen i denne regionen er beregnet til to og en halv milliard kroner, forteller Scandic-sjefen.

Takker kong Oscar II og det norske folk

Unionskongen Oscar den andre er å trakke for den moderne Nordkapp-turismen. Da han besøkte utposten i 1873 trakk han med seg et stort pressekorps fra hele Europa nordover, og reisebrev og reportasjer bidro til å gi Nordkapp et solid renome som reisemål i en lang rekke land.

I dag takker man reiselystne norske menn og kvinner for at det ikke er helt dødt lengst nord i kongeriket.

– Jeg er kjempeglad for alle nordmenn som har tatt turen nordover og som kommer hit til oss og og lærer mer om landet, sier daglig leder på Nordkappmuseet i Honningsvåg. Der er sommerbesøket redusert fra 15 000, til 1500, men uten at sjefen lar seg knekke.

Og i dag kom det enda flere tilreisende søringer med hurtigruteskipet Trollfjord nordover til Honningsvåg. -Et lyspunkt, også for de kurerte værsyke vestlendinger vi traff på franske Abdullajes bakeri. Hurtigruteturen nordover fra Bergen hadde vært en stor opplevelse.

– Det har vært strålende. Jeg kan ikke skjønne hvordan det kunne være mulig å få sitte ute på dekk i pluss 20 grader om kvelden, ja også midnatt,forteller Berit Bjørgo som koser seg i solen med kaffe og franske bakverk signert Paris-bakeren Abdullaje Bah. Han flyttet nordover fra Oslo sammen med sin kone for tre år siden, og og med godt vær, godt humør og mange søringer kom også en aldri så liten optimisme til turistbyen i nord.

– Vi har masse norske turister som kommer hit til Honningsvåg, og mange også fra Finland. Det begynner å gå bedre nå, sier baker Abdullaje og smiler.