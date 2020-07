Sverige åpner opp grensene til Norge

Svenske myndigheter gir grønt lys for ikke-nødvendige reiser til Norge og Danmark fra og med onsdag 29. juli.

Det fremgår av de oppdaterte reiserådene til Sveriges utenriksdepartementet.

Svenskene får også grønt lys til Sveits og Tsjekkia. Myndigheten har tidligere gitt tommel opp for ikke-nødvendige reiser til Andorra, Belgia, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Kroatia, Monaco, Luxembourg, Polen, Portugal, San Marino, Spania, Tyskland, Ungarn og Vatikanstaten.

Forrige uke åpnet den norske regjeringen for reiser til Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland uten at man blir ilagt karantene ved retur. Fra før av var det åpnet for reiser til Skåne, Blekinge og Kronoberg.

Reisende fra øvrige svenske regioner må tilbringe ti dager i karantene. Det er gjort unntak fra blant annet jobbpendlere.