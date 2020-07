Slik vil Støre endre seg for å kapre velgere

Jonas Gahr Støre sier han må jobbe med hvordan han fremstår i media. Når han ser seg selv på TV kan han tenke: – Hva er det for noe?

I 2017 tapte han nærmest på målstreken.

– Det var smertelig, sier Støre til TV 2.

Ett år før valget sier Ap-lederen at han og partiet har lært mye av nederlaget. I dette intervjuet med TV 2 sier Støre at han også selv ønsker å fremstå annerledes.

– Det handler om å senke skuldrene, være meg selv og smile mer. For jeg er egentlig en ganske blid fyr, men i møte med mange av dere blir jeg strammere enn jeg egentlig er.

– Jeg vil være mer av den jeg egentlig er og mindre av den vi rigger for, sier Støre.

– Har du følt et press for det?

– Ja, det er mange forventninger, og jeg føler på store forventninger med å være tillitsvalgt for landets største parti.

– Føler du presset på fra rådgivere internt i partiet på å forme deg til å være en annen eller eksternt?

– Nei, jeg gir ingen andre ansvaret for det. Det er bare mitt ansvar. Det er en sum av forventninger. Du vet nå har vi snakket litt sammen, men det er korte flater på TV. Det er tjue sekunder, tretti sekunder eller ett minutt og tretti sekunder. Det er ikke det jeg er mest vant til eller skinner mest i, men det er noe å lære av. Jeg vil være mer av meg selv og det bør være en mulig oppgave.

– Hva betyr det, da?

– Hehe, nei det får vi se. Det er ekte vare som selger best, sier Ap-lederen.

– Stram i ansiktet

– Hvilke situasjoner er det du har følt at du ikke er deg selv?

– For å være veldig personlig, da; Når jeg møter folk så sier de at jeg er mye blidere og triveligere når de møter meg enn det de ser på TV. Så tenker jeg «okei, ekte vare er viktigst», men det er på TV du møter flest. Det er viktig å forsøke å være den jeg er der, men ofte er spørsmålene fra journalister alvorlig og ofte ting som gjør at inntrykket blir mer stramt.

– Jeg kan se meg selv på TV og se at jeg er strammere i ansiktet enn når jeg barberer meg på morgenen. Hva er det for noe? Det er ikke bevisst, men det er noe som skjer. Jeg har stått foran det kameraet i tjue år, men det er noe med å kunne snakke om politikken på en rett frem måte, sier Støre.

«Super-Jonas»

Da han var utenriksminister i Stoltenberg-regjeringen ble han kalt «Super-Jonas». De siste årene er det blitt stilt spørsmål ved om han er rett man til å lede partiet og hans popularitet er ifølge en Dagbladet-måling på historisk bunnivå.

– Er du «strammere» nå enn da du var utenriksminister?

– Da var det ofte slik at spørsmålene handlet om å forklare ting og det var ikke svart-hvitt. Nå er mye ha et enkelt svar eller det er ikke rom for diskusjon. Utenriksminister-budskapet handlet mye om å forklare en større sammenheng, det var et annet type budskap og annen kommunikasjon. Det er spennende å være på ulike felt, men det er annerledes.

– Det er et parti og et program, men mye handler om personer og «Jonas mot Erna». Hvor mye av presset føler du ligger på deg nå?

– Det er riktig som du sier at det er valg på personer og det er målinger i alle retninger. Jeg tenker ofte på at jeg er viktig og det vet jeg, sier Støre, og legger til at det handler om mer:

– Det er summen av av alle oss som har tillitsvalgt og som står på som til syvende og sist avgjør. Hva den enkelte betyr er ikke lett å måle, men jeg er klar over at partilederens rolle er viktig.

Sterkere fellesskap

Støre mener politikken blir enda viktigere enn personer. «Sterkere fellesskap» blir hovedbudskapet.

– Vi får mer polarisering mellom by og land, mellom grupper og derfor mener jeg at betydningen av å mobilisere moderne sterke fellesskap er enda viktigere inn mot 2021 enn 2017.

– Nevn eksempler på polarisering?

– Vi ser polarisering mellom inntekter. De som tjener dårligst er blitt hengende etter, mens de av oss som har mest – stikker ifra. Vi opplever det hos dem som ser at helsetilbudet blir lenger unna, politiet kommer senere, ambulansen kommer senere og tilbudet om viktige tjenester fra helsetjenesten blir lengre unna.

Han kaller 2021-valget et verdivalg.

– Jeg mener et prosjekt som legger vekt på at vi tar ansvar sammen, har ansvar sammen og stiller opp sammen, bygger på at vi har evnene til å trekke sammen, og det må trekke en annen retning verdimessig, sier Ap-lederen.