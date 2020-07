Mannskap på flytende rakettskjold fikk Arktis-utmerkelse

Amerikansk krigsskip som er en del av NATOs missilforsvar har seilt over 28 dager nord for polarsirkelen.

I mai seilte amerikanske krigsskip, for første gang siden 80-tallet, inn i Barentshavet. USAs marine opplyste til TV 2 at styrkene fra 6th Fleet skal sikre at nordområdene forblir stabil og fri for konflikt.

Oberstløytnant Tormod Heier, som er professor ved Forsvarets høgskole, beskrev den maritime sikkerhetsoperasjonen som en del av USAs maritime strategi for å beskytte Europa og det amerikanske fastlandet.

Maktkamp

Heier mener det foregår en maktkamp mellom USA og Russland utenfor vår egen stuedør, og sa i juli til VG at dette er et tegn på at at Norge er i ferd med å miste selvråderetten i nord.

Nå har mannskapene på et av fartøyene som deltok i den maritime sikkerhetsoperasjonen i Barentshavet tidligere i år, mottatt en utmerkelse som vitner om USAs økte maritime nærvær i nordområdene.

I de siste årene er det i hovedsak amerikanske marineinfanterister på rotasjonsbasis i Norge som har mottatt US Navy-utmerkelsen «Arctic Service Ribbon».

I en pressemelding fra U.S. Naval Forces Europe/Africa heter det at USS «Roosevelt» mottok utmerkelsen tirsdag, etter å ha oppholdt seg nord for polarsirkelen i over 28 dager.

– Det å kunne belønne mannskapet med Arctic Service-utmerkelsen er stort for fartøyledelsen, og noe jeg tror de alltid vil huske, sier navigatøren Michael J. Valania.

Flytende rakettskjold

USAs marine sier at operasjonen har hevdet retten til navigasjonsfrihet og ivaretatt amerikanske nasjonale sikkerhetsinteresser.

I ARKTISK FARVANN: Dette bildet av USS «Roosevelt» ble tatt mandag. Foto: Dan Rosenbaum/US Navy

– Jeg er begeistret over å gi dem the Navy Arctic Service Ribbon. Denne utmerkelsen symboliserer Roosevelt's eksepsjonelle maritime operasjoner i det høye nord og den amerikanske marinens vedvarende nærvær i arktiske farvann, sier fartøysjefen Ryan R. Kendall.

I likhet med destroyeren USS «Donald Cook», som også deltok i aksjonen i Barentshavet i mai, inngår USS «Roosevelt» i det amerikanske rakettforsvaret.

USS «Roosevelt» kan best beskrives som et flytende rakettskjold: Det er utstyrt med det avanserte AEGIS-radarsystemet Baseline 9, som kan varsle om avfyringer av både kryssermissiler og ballistiske missiler, og slå dem ut med antimissilsystemer.

Fartøyet, som har hjemmehavn i Rota i Spania, oppgraderte nylig sine våpensystemer. Destroyeren har kapasitet til to Seahawk MH60R-helikoptre om bord, noe som gir økt evne til antiubåtkrigføring.

– Disse kapabilitetene øker den maritime styrkestrukturen enormt, og bidrar til å styrke NATOs luftvern og missilforsvar, sa viseadmiral Lisa Franchetti, som er kommandør for USAs 6. flåte i en pressemelding i mai.

Et Seahawk-helikopter tar av fra USS «Roosevelt». Foto: Taylor Elberg/US Navy

Antiubåtseilas i Arktis

Ifølge US Navy har destroyeren gjennomført taktiske øvelser med den norske korvetten «Gnist», og en antiubåtøvelse med et amerikansk P-8A Poseidon-fly.

Destroyeren har passert 75. nordlige breddesirkel underveis, og dermed seilt i arktiske områder som US Navy til vanlig dekker med sine overvåkingsfly og ubåter.

Under den maritime NATO-øvelsen «Dynamic Mongoose», som avsluttet 10. juli utenfor kysten av Island, tok USS «Roosevelt» i bruk sine antiubåt-kapabiliteter og avanserte sonarsystemer.

Russiske ubåter og maritime overvåkingsfly har i år vært svært aktive helt sør til områdene rundt de britiske øyer. I fjor høst gjennomførte Russland sin største ubåtoperasjon siden den kalde krigen, der ti ubåter deltok.

En av dem var den atomdrevne angrepsubåten «Severodvinsk», som opererer fra sin hjemmebase rundt 50 kilometer fra den norsk-russiske grensen.

Severodvinsk-klassen er ifølge norsk etterretning den nyeste og mest moderne klassen av multirolleubåter i den russiske marinen.

De er utrustet med kryssermissiler med lang rekkevidde, som kan brukes mot både sjø- og landmål fra neddykket stilling i Atlanterhavet.