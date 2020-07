Landslagsback forlater Storhamar

Christian Bull takker for seg etter å ha spilt de fem siste sesongene for Storhamar og tar steget videre til tysk liga.

Christian Bull har signert en toårskontrakt med den tyske toppserieklubben Krefeld Pinguine, og har dermed spilt sin siste kamp for Storhamar Hockey.

Det var Hamar Arbeiderblad som omtalte saken først.

23-åringen hadde syv mål på 36 kamper i 2019/2020-sesongen og debuterte på seniorlandslaget i 2015.

– Det nye kapittelet i Krefeld er et spennende prosjekt der jeg vil vise hva jeg kan gjøre. Det er en flott mulighet for meg til å utvikle meg både på og utenfor isen. Jeg kan ikke vente med å starte sesongen, sier Bull til klubbens nettside.

Sportssjef i Krefeld Pinguine, Sergey Saveljev, er fornøyd med signeringen og frem til istiden hans i Krefeld.

– Han har gode offensive ferdigheter og overbeviser med gode skøyteferdigheter. Det vil være en god mulighet for ham å vise seg i en ny og høyere liga, sier Saveljev til klubbens nettside.

Anders Gjøse er nyansatt trener i Storhamar Hockey og har ikke hatt muligheten til å samarbeide med Bull, men han mener det er det riktige valget for at han skal utvikle seg videre som spiller.

– Med tanke på hvordan han har prestert i serien og på landslaget, så har han vært aktuell for utlandet en stund, forteller Gjøse til TV 2.

Klubben har vært forberedt på at Bull har hatt et ønske om å starte utenlandskarrièren. De har derfor bygget og planlagt laget uten ha, og har ingen planer om å finne en erstatter.

– Han har vært en viktig spiller her og spilt seg inn på landslaget, så jeg ser på det som helt naturlig at han tar et steg ut nå, sier Gjøse.