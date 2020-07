Kommuneoverlegen legger seg flat: – Kommunen har sviktet, det er det ingen tvil om

Etter smitteutbruddet i Moss innrømmer kommuneoverlegen at de ikke var tilstrekkelig forberedt. I tillegg har egne sykehusansatte tatt opp testkapasiteten på grunn av ferie til grønne land.

Moss står overfor et alvorlig smitteutbrudd. Totalt er 123 personer bekreftet smittet, men kommunen venter fortsatt på svar på ytterligere 190 prøver, som har blitt tatt de to siste døgnene.

– Er ikke testkapasiteten god nok?

– Vi ser at testkapasiteten ikke var god nok, men det har jeg fått bekreftet fra sykehuset i dag at de har fått løst. Vi regner det som sikkert at vi får svar på prøvene i løpet av dagen. Vi er avhengige av god testkapasitet fremover, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus til TV 2.

– Hva er grunnen til at testkapasiteten ikke har vært god nok?

– Jeg skal ikke spekulere for mye i det, sykehuset har mange ansatte som har kommet hjem fra ferie fra grønne land i utlandet og de må jo også testes. Jeg vet at det har vært mye testing av egne ansatte også, sier kommuneoverlegen.

Regjeringen har vært klare på at selv om et land er farget grønt, så er ikke det en oppfordring til å reise.

– Burde det vært frarådet at ansatte ved sykehuset reiser utenlands nå?

– Det har jeg ingen formening om. Når det gjelder befolkningen generelt så er jo rådet å ha Norgesferie, og det er et råd jeg støtter fullt og helt, sier Krogshus.

– Kommunen har sviktet

Moss avis meldte at koronalegevakten hadde over 100 tapte anrop mandag. Flere at når de i stedet møtte opp legevakten for å bli testet, ble de bedt om å ringe å booke avtale, noe som var umulig å få til.

– Hva synes du om kapasiteten dere har nå?

– Kommunen har sviktet, det er det ingen tvil om og det beklager jeg sterkt, sier kommuneoverlegen til TV 2.

Han forteller at kommunen nå jobber med å ta grep for å bedre situasjonen.

– De som jobber i Moss kommune som helsepersonell, og som derfor må testes, kontakter sin egen avdelingsleder og blir testet arbeidsplassen i stedet slik at de ikke opptar kø på koronalegevakten. Det skal frigi kapasitet slik at man raskere kommer gjennom på telefon. I tillegg så bemanner vi opp slik at folk raskere skal få hjelp. Vi beklager, sier Krogshus.

FORBEREDER: Kommuneoverlege i Moss, Kristian Krogshus, forteller at kommunen er forberedt på flere smittetilfeller når prøvesvarene foreligger. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Frykter mørketall

– Det ble jo sagt at lokale smitteutbrudd var sannsynlig. Hvorfor var dere ikke bedre forberedt?

– Vi har oppbemannet. På det minste hadde vi to på jobb, nå har vi åtte. Likevel så ser vi at den økte kapasiteten ikke var nok. Det har vi tatt læredom av nå og derfor øker vi kapasiteten ytterligere, sier kommuneoverlegen.

Krogshus sier det er vanskelig å svare på utbruddet burde blitt oppdaget tidligere.

– Tid er en viktig faktor, men det er vanskelig å si. Det er veldig viktig at folk tar kontakt med helsetjenesten så fort de får symptomer eller mistanke om koronaviruset. Det er også viktig at folk tar telefonen når vi ringer så vi kan kartlegge nærkontakter. Vi må jobbe raskt og vi må få raske svar, sier han.

Ettersom kommunen fortsatt venter på 190 prøvesvar, sier kommuneoverlegen at det kan være mørketall.

– Det kan være flere tilfeller blant de 190 prøvesvarene vi får i dag. Det må vi være forberedt på, sier Krogshus.

Knyttes til tre smitteklynger

Det er registrert 24 smittetilfeller i et nytt lokalt utbrudd i byen. Samtidig jobbes det fortsatt med smittesporing.

På pressekonferansen sa kommuneoverlegen at smitten knyttes til tre ulike smitteklynger. De to første er knyttet til utenlandsreiser til grønne land, mens den siste er knyttet til tre selskaper holdt i forbindelse med en bryllupsfeiring.

Festdeltakerne kommer fra Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo og Råde, og derfor samarbeider nå helsemyndighetene i de ulike byene sammen med Folkehelseinstituttet om smittesporingen.

Foreløpig har det blitt bekreftet 16 tilfeller i forbindelse med bryllupsfesten, både blant deltakere og personer som er tilknyttet deltakerne.

Selskapene ble avholdt i Oslo og Sarpsborg. Det er i forbindelse med sistnevnte selskap at tre deltakere har fått bekreftet smitte.

– Tre personer har vært eller ble smittet under festen og har gitt smitten videre til totalt 16 personer, forteller kommuneoverlege Krogshus.

Nå samarbeider helsemyndighetene om å kartlegge alle gjestene for å finne ut hvem som har symptomer og hvem som er nærkontakter.

Avlyser arrangementer

Ordfører Hanne Tollerud sa onsdag at alle jubileumsarrangementer, som er ment å ha mange deltakere, blir avlyst to uker fremover i tid for å begrense smitte.

Mindre arrangementer vil fortsatt gå som planlagt, mens kommunen vil ta en vurdering av større, planlagte arrangementer etter 12. august fortløpende.

– I tillegg så har vi besluttet å avlyse byfestendagene og Christian Frederik-løpet som var planlagt den 15. august. Dette er arrangementer som var ment å samle mange mennesker. Tiden er ikke inne for det nå, sa ordføreren.

Hun oppfordret folk til å ikke bidra til å gi hverandre koronaskam.