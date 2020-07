Neste uke sykler Alexander Kristoff sitt første sykkelritt på over fem måneder. 33-åringen frykter imidlertid at sesongen plutselig kan være over på ny.

– Jeg har testet meg to ganger. Begge var negative. Så det var jo et positivt resultat, som Trump ville sagt, sier Kristoff og humrer.

TV 2 møter ham hjemme i Stavanger før en rolig treningstur.

UAE-Team Emirates-profilen hadde nylig feber en natt, men det har ikke tatt fra ham verken humøret eller satt ham tilbake før sesongstarten i Italia neste uke.

– Jeg vil tro jeg er i rute. Jeg skulle egentlig kjørt løp nå i Spania, men vi reiste ikke dit på grunn av de norske reiserådene. Da ble det forandring i planene. Vi reiser til Italia på mandag og sykler Milano-Torino 5.august. Det blir det første rittet, forteller han.

Kan sitte isolert i kjellerleilighet om han skulle bli syk

Kristoff er nok glad for at han ikke sykler rittet i Spania, Vuelta a Burgos, akkurat nå.

Allerede etter to etapper hadde fem ryttere blitt stoppet fra å delta etter å ha vært i kontakt med personer som har fått påvist korona.

Etter planen skal Tour de France starte 29.august, etterfulgt av VM, Giro d'Italia, klassikerne og Vuelta a España. «Generalprøven» i Burgos, om man skal kalle det det, lover ikke spesielt godt.

– Jeg bekymrer meg litt for at vi plutselig skal bli «låst» i et land og ikke kommer oss hjem. Jeg er også litt bekymret for å kunne ta med smitte hjem og gjøre ungene syke. Men jeg tror det skal gå greit. Vi har også en mulighet for at jeg kan sitte isolert her hjemme i en kjellerleilighet hvis jeg skulle være syk. Det bør være mulig å holde resten av familien frisk, men man ønsker jo ikke en slik situasjon. Det er større risiko når vi er på reise og har den jobben vi har, sier Kristoff.

Kristoffs høstkalender Milano-Torino (Italia) 5.august Milano-Sanremo (Italia) 8.august

Critérium du Dauphiné (Frankrike) 12-16.august

NM 23.august

EM (Frankrike) 26.august

Tour de France 29.august-20.september

Binche-Chimay-Binche (Belgia) 6.oktober

Gent-Wevelgem (Belgia) 11.oktober

Scheldeprijs (Belgia) 14.oktober

Flandern rundt (Belgia) 18.oktober



Driedaagse Brugge-De Panne (Belgia) 21.oktober



Paris-Roubaix (Frankrike) 25.oktober

Han blir ikke optimistisk av rapportene om en betydelig økning i antall smittede i en rekke europeiske land.

– Nå begynner alle andre sporter, så det er sånn sett naturlig at også sykling begynner. Men smittetallene er på vei oppover generelt i Europa, så jeg frykter litt at det skal bli en ny nedstengning i ulike land og at det ikke blir ritt igjen. Det kan fort skje om tendensen holder frem og situasjonen eskalerer.

Tror Tour de France blir gjennomført

Det vil være dårlig nytt for alle involvert i sykkelsporten om sesongen på nytt må settes på pause. Spesielt dårlig nytt er det for Kristoff, som har sine største mål langt ut på høsten.

– De store målene kommer i oktober. Klassikerne. Det er da jeg ønsker å være i best slag. Men Touren kommer før det, og man kjører ikke Tour de France bare for å trene - selv om jeg egentlig er satt opp der for å komme i form til klassikerne og for å hjelpe Tadej Pogacar og Fabio Aru i sammendraget. Jeg vil prøve på etappeseier der jeg har mulighet, forteller han.

– Blir det sånn at man sykler hvert ritt som om det kan bli det siste?

– Det kan kanskje bli sånn, ja. Man vet aldri når sesongen plutselig er over nå. Jeg har troen på at Touren blir gjennomført. Det er såpass viktig for sykkelsporten. Kanskje VM også. Men om ting eskalerer, så kan det fort være slutt etter det. Det er ikke sikkert det blir noe i oktober i det hele tatt. Så vi får bare gjøre det beste ut av de rittene man deltar i.

– Ikke bekymret for min egen del

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) og de ulike rittarrangørene ser ut til å ha blitt enige om at samtlige deltakere i ritt må ha tatt to koronatester i uken før rittet for å kunne delta.

Hva som skjer om en rytter faktisk tester positivt underveis i et ritt er dog høyst uklart.

– Jeg er ikke veldig bekymret for min egen del. Vi skal ta mange tester i forbindelse med rittene og jeg skal ta en test til før jeg reiser til Italia, så vi blir jo testet hele tiden. Jeg vil tro vi blir testet ganske kontinuerlig underveis i rittene også, så på den måten tror jeg det vil være relativt trygt. Men det er jo alltid større risiko når du er ute og reiser. Det sier seg selv, sier Kristoff.

Kristoff beskriver koronapausen som «en fin periode for min del», og timingen kunne knapt ha vært bedre med tanke på at han i vår ble far til tvillinger.

Høsten er imidlertid stappet full med konkurranser - vel å merke så lenge rittene blir noe av.

– Det blir spennende å se hvor man står i forhold til de andre. Vi har kjørt litt rittsimuleringer med Team Coop-laget, Sven Erik Bystrøm og andre, men det blir annerledes å skulle kjempe med verdenseliten igjen, sier han.