Tysk storavis: Politiet har funnet hemmelig kjeller

Årsaken til at de denne uken begynte å grave i hagen, er angivelig at tyske Christian Brückner (43) disponerte et hus på eller i nærheten av den aktuelle adressen i årene etter at Madeleine McCann forsvant i 2007.

Kolonihagehuset ble revet for mange år siden, og det er restene av huset som nå kan være funnet. Brückner fikk i juni status som mistenkt i saken.

Ifølge Bild har politiet funnet store betongfundamenter. De jobber fremdeles med å grave ut restene av den mange år gamle kjelleren, skriver avisen. Politiet har ikke bekreftet disse opplysningene.

Kolonihagen ligger i Seelze i den tyske byen Hannover.

Den britiske tabloidavisen The Sun skriver samtidig at politiet de siste dagene har gjort søk i offentlige parker i nærheten, og at de onsdag søker på nye adresser i området.

Bekrefter søk

Politiet begynte å grave i kolonihagen i Hannover tirsdag. De har tatt i bruk en liten gravemaskin og gjennomsøkt området med likhunder.

Flere åstedsgranskere i hvite drakter har finrenset den oppgravde jorda.

Politiet bekrefter at gjennomsøkingen har sammenheng med McCann-saken, men vil ikke si noe om hva slags opplysninger som ligger til grunn for å søke akkurat på det utvalgte stedet.

Sitter i fengsel

Brückner, som nå altså er mistenkt i saken, er tidligere dømt for overgrep mot barn. Han soner nå en dom for narkotikalovbrudd og voldtekt av en eldre kvinne. 43-åringen sitter fengslet i Kiel i Tyskland.

Han har bodd i Hannover siden 2007, men oppholdt seg på Algarvekysten i Portugal i perioden mellom 1995 og 2007. Han var derfor trolig på Algarvekysten da den tre år gamle jenta forsvant 3. mai 2007.

Tysk påtalemyndighet sa i juni at de hadde konkrete bevis for at McCann er død, men har ennå ikke lagt fram noe som støtter påstanden. Samtidig behandler britisk politi fremdeles saken som en forsvinning.