Interessen for e-sport har skutt i været de siste årene. I 2016 var det 281 millioner som så på en eller flere e-sportturneringer i løpet av året – to år senere hadde seererskaren vokst med 100 millioner.

Flere seere og spillere har gjort at det også har kommet nye e-sporttilbud som ikke har funnets tidligere. For tre år siden kom blant annet den første muligheten til å kombinere utdanning med e-sport i Norge, da noen videregående skoler fikk toppidrettslinjer og valgfag med e-sport. Nå finnes det over 15 videregående skoler med e-sportlinjer.

En av e-sportelevene er Mette-Marie Lønstad (17). Første året på videregående gikk hun ikke på e-sportlinje, men fra i fjor høst har hun gått på toppidrettslinja på Kuben VGS med e-sport. Hun synes at det er bra at tilbudet har kommet og forteller at hun liker skolehverdagen bedre nå enn det hun har gjort før.

– For folk som vanligvis ikke hadde hatt det like gøy på skolen, i hvert fall for meg, gir det veldig mye motivasjon til å komme meg på skolen og gjøre det bra, sier Lønstad.

– Jeg tror det er veldig mange som har fått det litt bedre på skolen og at det blir sett på som noe mer seriøst siden det er skole og skole er veldig viktig for foreldre. Når noen forteller at de har e-sport på skolen, tar de det kanskje litt mer seriøst.

FORNØYD MED VALGET: – Jeg er veldig glad for at jeg tok det valget. Det har virkelig vært veldig gøy, sier e-sportelev Mette-Marie Lønstad. Foto: Ellen Kessel / TV 2

Treningsplan og oppfølging

– Hva er den største forskjellen mellom å spille hjemme og på skolen?

– Når vi spiller på skolen er lærerne veldig opptatt av at vi ikke bare skal game, vi skal spille og drive med e-sport på skolen. Da er det veldig viktig at vi følger treningsplanen og at vi spiller litt mer strategisk og ikke bare for å ha det gøy. Hjemme er det litt mer at jeg har det gøy med venner og at jeg trener – det er litt mer av begge deler. På skolen er det litt mer strengt og mer ordentlig.

17-åringen forteller at de setter mål på skolen for å bli bedre og får hjelp av lærerne for å nå målene sine.

– Hvordan hjelper det å gå på videregående skole med e-sportlinje for å nå målene dine?

– Det har gjort at jeg kan dedikere større deler av dagen til å spille og at jeg får veiledning på hva som skal til for å bli veldig flink. Vi setter oss mål og jobber mot de og det hjelper veldig mye.

Et av målene Lønstad har hatt er å ikke «rage» så mye. Altså ikke bli sint når det går dårlig og la det gå utover prestasjonene.

– Det har hjulpet å vite at det ikke hjelper å «rage». Man har lov til å bli sur så lenge det ikke går utover måten man spiller på. Man må se at «det var min feil at jeg døde» og ikke skylle det på noe annet.

FORTNITE-NAVN: Mette-Marie Lønstad spiller under navnet «Plexie». Foto: Ellen Kessel / TV 2 E-PORT PÅ SKOLEN: Fem skoletimer i uka er satt av til e-sport. I tillegg kan elevene spille i noen friminutter. Foto: Ellen Kessel / TV 2

Bare halvparten av faget skjer foran skjermen

Ansvarlig for E-sport på Kuben, Christian Myhrvold, forteller at opplegget for E-sport-elevene er ganske likt en elev som har fotball eller slalåm som sin spesialidrett.

– Faget er delt opp i tre deler, basistrening, fysisk trening og trenings- og ferdighetsplanlegging. Vi legger vekt på dette med gode rutiner, kosthold, søvn. Noen ganger kan det være viktig å spille mindre, ikke mer. Skal du bli god i E-sport må man også ha god fysisk form og reaksjonsevne.

Satsingen på E-sport ved Kuben VGS vokste frem mye på grunn av Myhrvolds eget engasjement. I tillegg så de at E-sport kunne være et tilbud for å hente inn de som sliter med skolegangen.

– Vi blir møtt med en del skepsis, både fra foreldre og andre lærere. Men en av mine kjepphester i dette er å få frem at dataspill er helt vanlig og normalt å drive med. Også at «gaming» og E-sport er to forskjellige ting. Vi jobber hardt for å bygge opp et rykte om at dette er seriøst, E-sport er ikke det samme som å spille for gøy, fastslår Myhrvold.

Får låne utstyr

Lønstad drømmer om å bli Fortnite-proff og å kunne leve av e-sport eller gaming. På veggen over PC-en hjemme har hun hengt opp bilder av to forskjellige biler.

– Jeg er veldig glad i biler også. Jeg har noen motivasjonsbilder her som motivasjon for å gjøre det bra i livet og sånt, sier Oslo-jenta.

Kuben VGS har egne PC-er som elevene trener på når de har e-sportundervisning. I tillegg holder de på å ferdigstille et eget e-sportrom før skolestart om noen uker.

– Før hadde jeg ikke like bra kvalitet på PC-en min og da var det veldig greit å komme seg på skolen og kunne spille på noe som var veldig bra, sier Lønstad.

Verdensmester i Fortnite Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen (17) går ikke selv på e-sportlinje, men synes det er bra at tilbudet har kommet og at skolene har utstyr elevene kan bruke.

– Hvis du ikke har utstyr hjemme så får du tilgang til det på skolen. Det er veldig viktig å få spille med ordentlig utstyr, sier han.

HJEMME: På rommet hjemme har 17-åringen PC og kjøleskap for å kunne spille mest mulig. Foto: Ellen Kessel / TV 2

– Vanskelig år med skole, søvn og stress

Bergquist Pedersen var inne på tanken om å begynne på en e-sportlinje, men fant ut at han synes det er godt å kunne bruke skoletiden som en pause der han ikke tenker på Fortnite. Uten tilpassing ble førsteåret på videregående i overkant tøft.

– For meg var det et veldig vanskelig år med skole, søvn og stress. Jeg husker den dagen jeg kvalifiserte til VM, så var det sånn «jeg klarte det», forteller verdensmesteren.

Etter VM har 17-åringen fått tilpasset skolehverdagen og går nå to dager i uka på Re videregående skole, istedenfor full uke.

– Re har tilpasset perfekt for meg. Det har gjort det mye lettere å fokusere på Fortnite og skole samtidig – å balansere det. I førsteklasse da jeg ikke hadde gjort det så stort i Fortnite, var det vanskelig å prøve å kvalifisere seg til VM mens jeg hadde fulltidsskole. Det ble alt for mye press og jeg stresset med prøver og sånt på skolen. Det året her har det vært mye bedre.

En ny skolehverdag har spesielt hjulpet på et område.

– Det gjør at jeg er mer uthvilt, for det var jo søvn som var problemet i starten, sier Bergquist Pedersen.

– Hadde ikke døgnet nok timer for deg da du gikk førsteåret på videregående?

– Nei, jeg kom jo kjempetrøtt på skolen og det var veldig vanskelig å fokusere.

Verdensmesteren tror mange kan ha nytte av å få spille på skolen, selv om han ikke valgte det selv.

– Jeg tror det er kjempekult å ha muligheten til å spille når du er på skolen, så jeg synes at det er veldig bra at har blitt flere skoler med det i Norge nå.

– Hvor viktig tror du at det er for e-sport i Norge?

– For meg så synes jeg at det er kjempekult, for det viser at folk viser mer interesse, bryr om e-sport og faktisk ser at det er noe stort.