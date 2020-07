FHI: Flere smittes på ferie i utlandet

Om lag halvparten av de som har blitt bekreftet koronasmittet de siste to ukene, har vært i utlandet. De aller fleste av dem har vært på reise i «røde» land, ifølge FHI.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i sin ukesrapport at spredningen av covid-19 fortsatt er lav i landet. De skriver også at smitte foregår i hovedsak rundt kjente tilfeller, men at det er flere som smittes på reise i utlandet.

Om lag halvparten av de nye tilfellene de siste to ukene som har blitt rapportert med kjent smittested, har blitt bekreftet smittet etter reise utenlands.

Kom fra «røde» land

Av disse har de aller fleste, 47 av 56, personer vært på reise til land som er omfattet av karanteneplikt ved innreise til Norge, såkalte «røde» land.

De landene FHI har registrert flest tilfeller fra, er Kosovo, Serbia og Sverige.

I samme periode ble ni personer smittet etter reise til Danmark, Polen og Tyskland, land som på innreisetidspunktet var unntatt karantene, såkalte «grønne» land.

– Etter en nedgang både i antall meldte tilfeller og andel positive blant de testede de siste ukene, ser vi en liten økning nå. Det kommer etter at karantenebestemmelsene ved innreise ble endret fra 15. juli, og gjelder særlig personer som er smittet i utlandet, sier overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet.

– Dette er ikke uventet, men det er fortsatt snakk om lave tall. Vi følger nøye med på dette nå og i tiden framover, sier Hauge.

Forventer økning

På sine nettsider skriver instituttet at de framover venter en sporadisk økning i smittetallene i forbindelse med lokale utbrudd og klynger.

OVERLEGE: Siri Helen Hauge i FHI. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

I Moss kommune er det nå et utbrudd. 126 personer er smittet med koronaviruset i kommunen. Som følge av utbruddet har de besluttet å avlyse alle kommunale jubileumsarrangementer som har potensiale til å samle opptil 200 personer. Dette gjelder de neste to ukene.

– Det er viktig at den gradvise gjenåpningen av ulike funksjoner i samfunnet følges opp lokalt gjennom sporing av nærkontakter, isolering av de som er syke, høy testkapasitet og gjennomføring av karantene etter gjeldende råd. Her er det viktig at kommunene følger opp, fortsetter Siri Hauge.

Kun 25 norske kommuner meldte om smitte i uke 30. 94 personer ble meldt smittet, som er en økning fra 53 meldte smittede i uke 29.