Vuelta a Burgos skulle være den store testen før sykkelsesongen starter opp for fullt. Nå melder UAE Team Emirates at Sebastian Molano, Cristian Munoz og Camilo Ardila må stå av grunnet kontakt med en korona-smittet person.

– De colombianske utøverne har nylig vært i kontakt med en person som i går viste seg å være korona-smittet. Utøverne er isolert, sendt hjem og alle vil gjennomgå nye tester i henhold til lagets og UCIs protokoll.

– De tre rytterne var i kontakt med en person som hadde korona dagen før de reiste til rittet. Vi får resultatene i morgen tidlig, sier pressesjef Luke Maguire til TV 2.

UAE legger samtidig til at de tre rytterne leverte to negative i dagene før rittet.

– På en måte så er det litt positivt at man får en slik situasjon med en gang, slik at man får erfaring i hvordan man skal håndtere det. Man får statuert et eksempel. Jeg tenker at målet må være at man prøver å arrangere sykkelløp, sier TV 2-ekspert Mads Kaggestad.

– Hvis de viser seg å være smittet, så blir det veldig kaotisk. Det er en kaotisk situasjon allerede, og dette koster mye, sier Kaggestad.

De norske UAE-syklistene Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm er ikke en del av laget som sykler i Burgos.

– Hvor forsvarlig er det å arrangere sykkelritt nå?

– Det er krevende, men jeg heier på arrangørene som prøver å få til dette her. Man må bare prøve seg litt frem. Så er det bra at man er på den sikre siden og trekker ut rytterne med en gang, det er nok riktig.

– Lagene bruker store summer på ekstra testing, og det samme gjør arrangørene. Det må spesielle forholdsregler til, og det er alle innstilt på.

– Har du fortsatt forhåpninger om at Tour de France blir arrangert i år?

– Ja, det har jeg. Men det er klart at det er mange ting som kan stikke kjepper i hjulene. Spesielt hvis ting begynner å blusse opp igjen, sier TV 2-eksperten.

Flere ryttere allerede ute

Før mandagens start måtte også Alex Dowsett og Itamar Einhorn trekke seg fra Vuelta a Burgos. Også det av korona-hensyn. Begge disse to sykler for laget Israel Start-Up Nation.

Flere, deriblant Yves Lampaert, har skrytt av at laget valgte å trekke de to utøverne, mens Movistar-laget skal ha reagert sterkt på at ikke hele ISN-laget ble trukket.

– Jeg mener laget vårt har håndtert dette veldig riktig og rettferdig for å unngå mulige problemer. Jeg snakket med flere ryttere under etappen, inkludert en fra Movistart, og ingen stilte noen spørsmål om korona, sier sportsdirektør Oscar Guerrero til Cycling News.