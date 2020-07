– Tok ett minutt fra jeg bestemte meg til handlingene begynte

I det fem timer lange avhøret, forklarte den norsk-somaliske mannen hva han mener skjedde natten da han knivstakk tre kvinner i Sarpsborg sentrum.

Ett av ofrene, 54 år gamle Marianne Haugen, døde av skadene. De to andre kvinnene kom fra det med livet i behold.

Den aktuelle natten fikk politiet inn meldinger om knivstikkinger på tre ulike adresser i Sarpsborg. Det skilte bare ti minutter mellom første og siste melding. Politiet mistenker ikke flere gjerningsmenn.

– Han er fullstendig klar over at det er han som har forårsaket de skadene som er gjort, og nekter ikke for det, sier mannens forsvarer Marius Otterstad til TV 2.

31-åringen sitter nå varetektsfengslet på Sykehuset Østfold Kalnes, siktet for ett drap og to drapsforsøk.

For å avgjøre om mannen er strafferettslig tilregnelig gjennomfører to sakkyndige nå en prejudisiell observasjon av mannen. Resultatet av denne undersøkelsen avgjør om det skal gjennomføres full observasjon.

– Ikke gjennomtenkt

31-åringen har fortsatt ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, fordi politiet ikke har spurt ham om det. Likevel erkjenner han handlingene.

– Angrer han?

– Han gir sterkt uttrykk for at han helst ville unngått dette, og at han selv ikke hadde kontroll over det som skjedde der og da, sier forsvareren, Marius Otterstad.

Mannen er kun avhørt en gang tidligere. Det skjedde allerede dagen etter knivstikkingene, onsdag 15. juli. De siste ukene har det ikke vært gjennomført avhør, blant annet på grunn av mannens helsetilstand.

Under avhøret tirsdag signerte og godkjente 31-åringen det første avhøret.

– I det første avhøret uttalte han seg veldig mye om hvordan han hadde det inne i kroppen sin, mens han i dette avhøret i utgangspunktet var veldig villig til å svare på politiets spørsmål. Likevel gikk det fort tilbake i det sporet om hvordan han har det på innsiden, sier forsvareren.

Tok ett minutt

Ifølge forsvareren sier 31-åringen at det hele var en veldig spontan og lite gjennomtenkt handling. Han mener selv at ingen kunne forutse at knivstikkingene kom til å skje.

– Det tok ett minutt fra jeg bestemte meg, til handlingene begynte, forklarte han, ifølge Otterstad.

Avhørslederen skal også ha spurt hva 31-åringen i ettertid tenker om det som har skjedd. Etter det TV 2 kjenner til skal avhørslederen ha spurt:

– Hva tenker du når du får vite at hun døde og at det var du som gjorde det?

– Det er veldig dårlig at en person er årsaken til at en annen dør, skal 31-åringen ha svart.

Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere denne saken.

Ville flytte fra Norge

Den 31 år gamle mannen kom fra Somalia til Norge for om lag ti år siden. Under avhøret skal mannen ha vært helt åpen om at han har inne til psykiatrisk behandling flere ganger, og at han selv har søkt om hjelp tidligere.

Han har også gitt uttrykk for at han angrer på at han flyttet til Norge

– Han trivdes ikke i Norge, og han har spurt seg selv mange ganger om hvorfor han flyttet hit. Han har prøvd å flytte tilbake til Somalia, og tidligere vært i kontakt med politiet for å få til det, sier Otterstad.

Store deler av tirsdagens avhør dreide seg også om mannens oppvekst.

– Han har sett mye vold opp igjennom. Han forklarer selv at der han kommer fra er en kule verdt mer enn et menneske, og det sier vel sitt.

Otterstad fortsetter:

– Det er en veldig brutal historie. Han fortalte blant annet om en gang han så en mann bli skutt på tre meters avstand, og om en gang da han selv ble skutt etter på åpen gate.