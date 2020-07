Haaland fikk pris av tysk storavis: – Jeg kunne scoret enda flere mål

Erling Braut Haaland er klar på at han må bli enda bedre og er klar på at titler er målet i karrieren i tysk fotball.

I et ferskt intervju med Bild snakker Erling Braut Haalanad nå høyt om å angripe Bayern Münchens hegemoni i tysk fotball.

Nordmannen, som fylte 20 år forrige uke, har nettopp lagt bak seg en enorm debutsesong for Borussia Dortmund. I den forbindelse fikk han også denne uken overrakt prisen «Überraschung des Jahres» - årets overraskelse - av avisen.

Jærbuen takker ydmykt for trofeet, men bedyrer at det ikke var veldig overraskende for ham selv at han kunne bøtte inn mål også i en av Europas største ligaer.

– Jeg var litt overrasket, men jeg visste at jeg kunne score mål siden jeg hadde gjort det i Salzburg og gjort det i Champions League. Men jeg kom hit, folk kjente ikke til meg, men jeg fikk spille med enda bedre spillere enn i Salzburg. Så jeg er glad for denne prisen og for starten min, men om du ser på det på en annen måte kunne jeg scoret enda flere mål, sier 20-åringen i forbindelse med overrekkelsen av prisen.

– Vi har nok kvalitet til å bli mestere, men ...

Haalands enorme start i tysk fotball var imidlertid ikke nok til at Dortmund klarte å hente inn forspranget til suverene Bayern München, som til slutt hadde 13 poengs margin ned til de gule og vant sin åttende tyske Bundesliga-tittel på rad.

Guten Morgen! Die neue SPORT BILD ist da! Wie immer am Kiosk erhältlich oder gleich hier als ePaper: https://t.co/chqoYjtsdb pic.twitter.com/CjIigCqb32 — SPORT BILD (@SPORTBILD) July 29, 2020

– Vi har også nok kvalitet til å bli mestere, men det er ikke nok å prate. Bayerns enorme stabilitet er imponerende. Vi må fortsette vår generelt gode utvikling fra andre halvdel av sesongen, og så ønsker vi oss enda mer suksess neste år, sier nordmannen.

Haaland rakk på kun en halv sesong i en av verdens sterkeste ligaer å skyte seg til 6. plass på toppscorerlisten med 13 mål på 15 kamper, men er klar på at han må bli enda bedre de neste sesongene. Han vil heller se tilbake på en suksessfull karriere som 30-åring enn å begynne å oppsummere suksess allerede nå.

– Jeg forsøker alltid å forbedre ting, også når det egentlig går ganske bra. Det driver meg fremover. Jeg har definitivt potensiale til å fortsette å ta steg på mange områder de neste ti årene, sier han.

Les også: Haaland bytter draktnummer

Tok ligaen med storm - scoret på alt

Haaland tok Bundesliga med storm med tre mål på 23 minutter i debuten mot Augsburg. Kun 77 minutter totalt måtte til for at han hadde scoret seks, og etter seks kamper hadde han ni.

– Noen ganger sier folk til meg at jeg ikke er normal. Kanskje de har rett, sier lysluggen og ler.

Faktisk var det slik at Braut Haalands sju første skudd på mål i divisjonen traff nettmaskene, noe som var rekord på øverste nivå i Tyskland, og selv om det selvsagt er en umulig oppgave å opprettholde en slik statistikk, er 20-åringen klar på at det kun er en ting som gjelder for å skape nye eventyr.

– Det handler om innstilling og å jobbe hardt hver eneste dag på trening. Da kan store ting skje. Dortmund har investert mye i en ung spiller som meg, og jeg vil bevise at jeg er verdt det og at klubben har gjort et riktig valg. Selvfølgelig hjelper det at jeg scorer så mange mål, men det er jobben min, sier Haaland.

Beholder beina på bakken

Selv om lysluggen fra Jæren nå er å se på avisforsider verden over, lar han ikke det gå til hodet på ham.

– Jeg vet at jeg ikke lever det typiske livet til en 20-åring, men for meg er det viktigste at vennene mine vet at jeg er den samme Erling Haaland som for noen få år siden, sier spissen.

Dortmund begynner torsdag å trene fram mot neste Bundesliga-sesong som starter 18. september. Da starter Haaland og co. jakten på det som i så fall vil være Dortmunds første Bundesliga-tittel siden Jürgen Klopp ledet dem til topps i 2011/12-sesongen.

– Mitt store mål er å vinne tittelen med BVB og feire sammen med våre fantastiske supportere, sier nordmannen, som for øyeblikket er en av verdens heteste fotballspillere.

TV 2/NTB