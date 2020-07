Kraftig økning i antall redningsoppdrag i populære fjell

Det er særlig hvor de mest populære fjellområdene ligger det har vært mest å gjøre for Røde Kors.

«Hele» Norge har feriert i eget land i sommer, noe som betyr at folk har strømmet til populære fjellturer som Besseggen, Romsdalseggen, Preikestolen og Gaustatoppen.

Mellom mai og juli har 12 av 19 hjelpekorpsdistrikt i Røde Kors hatt en økning i antall oppdrag sammenlignet med i fjor.

– Det er ikke overraskende. Folk har reist i eget land i sommer, og da forventet vi at vi kom til å få mer å gjøre, sier talsperson Hans Jørgen Dokk i Norges Røde Kors Hjelpekorps til TV 2.

Påsketilstander

Det distriktet som har hatt flest oppdrag mellom mai og juli, er Vestfold. De har vært på 54 oppdrag, en økning på 35 prosent fra i fjor.

Buskerud hjelpekorpsdistrikt hatt en nær dobling i antall oppdrag, fra 15 i fjor til 29 i år mellom mai og juli.

Ifølge Bjørn Fluto, leder i hjelpekorpsdistriktet Buskerud og korpsleder i Ål Røde Kors Hjelpekorps, tredobles befolkningen i Hallingdal, noe som ligner påsketrafikken.

– Da er det ikke rart at det er mye aktivitet i fjellheimen, sier Fluto.

Fluto sier at de ser mye eldre folk i fjellet som går seg bort og som trenger hjelp til å komme seg hjem.

Ikke forberedt

Dokk i Røde Kors sier det er flere årsaker til det økte antallet oppdrag.

Men to ting peker seg ut: Flere folk utendørs, og at folk ikke forbereder seg til krevende turer.

– Folk dro til hytta da hytteforbudet ble opphevet, vi har ikke kunnet reise utenlands, og folk som har blitt permitterte eller mistet jobben, har fått bedre tid til å være ute og gå i fjellet, sier Dokk, som også regionleder for Mjøs.

Ifølge organisasjonen ser de mange som legger ut på langtur i joggesko.

De oppfordrer folk til å være fornuftig utstyrt og være forberedt dersom noe skulle skje.

– Joggesko kan være fint på enkelte turer, men det er ikke egnet til å gå i alle terreng. Vi ser ofte på skadestatistikken at ankelbrudd og forstuelse går igjen, og mye av det er relatert til blant annet skotøy, sier Dokk.

Overvurderer evnene

Siden grensene er - og har vært - stengt for en rekke land har det for det meste vært nordmenn å treffe på fjellet og langs kysten i Norge mellom mai og juli.

Dokk i Røde Kors tror utlendinger, som i hovedsak uteblir i år, planlegger bedre enn nordmenn.

– Utlendinger planlegger litt bedre når de skal på tur, de er borte i et visst antall dager og uker og kan se for seg at det drar ut over tid. I Norge tar vi bare en svipptur til fjellet, men da er det lurt å være forberedt både med tanke på utstyr, form og eventuelle konsekvenser hvis noe skjer, sier Dokk.

– Jeg tror nok enkelte overvurderer evnene sine, sier han.

Båtboom ga økte oppdrag

Også langs kysten har Røde Kors merket mer aktivitet i eget land i sommer.

Båtsalget skjøt i været før sommeren fordi en rekke nordmenn planla å legge ferien i eget land.

Røde Kors-båten i Tjøme og Hvasser har hatt en 30 prosent oppgang i antall oppdrag.

Røde Kors sier at det er mer av alle typer oppdrag mellom mai og juli fordi det er flere folk på sjøen.