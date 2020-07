Slik skal Lillestrøm slå tilbake etter sjokktapene

Gultrøyene har ikke fått den starten de hadde tenkt seg på tilværelsen i OBOS-ligaen etter nedrykket. Etter fem spilte kamper står laget med syv poeng etter ha tapt mot nyopprykkede Åsane og Stjørdals-Blink. Det var ikke den starten nyansatte Geir Bakke hadde håpet på.

– Har dere tatt for lett på OBOS-ligaen?

– Absolutt ikke. Dette er en ydmyk gjeng som har jobbet hardt i mange år for overlevelse i Eliteserien, sier Bakke til TV 2.

– Det er sammensatt. Vi har hatt gode innganger til alle kampene vi har spilt, og vi har startet alle kampene bra. Så slår litt mekanismer inn når vi ikke får betalt. Jeg syns motstanderne vi har møtt har vært gode.

– Hvordan jobber dere videre nå?

– Nå handler det om å jobbe standhaftig hver eneste dag på den riktige måten. Vi må venne oss til at vi må styre kamper, noe som man ikke har gjort på en stund. Så må vi håndtere press og forventninger utenfra.

– Hvordan merker du det presset som er i Lillestrøm?

– Jeg merker at det er en tung klubb. En stor og ærverdig klubb som hører hjemme i Eliteserien. Vi er selvsagt ikke fornøyd med starten, men vi har bare spilt fem kamper, sier Bakke.

– Mental trening er det fjerde beinet

For å nå målet om opprykk, har Lillestrøm valgt å øke rette fokus mot den mentale biten av spillet. Før sesongstart ble Mette Rosseland hyret inn som mental trener, eller personlig utvikler.

Sportssjef i Lillestrøm Simon Mesfin forteller til TV 2 at Lillestrøm også tidligere har jobbet med mentaltrenere, men da i kortsiktige prosjekter. Rosselands ansettelse markerer derimot starten på et langvarig fokus.

– Vi ansatte Mette fordi det er i tråd med det langsiktige arbeidet vi driver med. Mentaltrening bør inngå i den totalpakken på hvordan vi trener spillerne våre. Man ansetter spesialister når det gjelder fysisk, teknisk og taktisk trening. Mental trening er det fjerde beinet, sier Mesfin.

Mesfin forteller at Rosseland jobber opp mot hver enkelt spillers konkrete behov og utfordringer, med fokus på det Mesfin kaller «den gode samtalen».

– Det er ikke hokuspokus, men fokus på de gode samtalene. Det er ulike måter å treffe hvert enkelt menneske på og ofte handler det kanskje ikke om fotball i det hele tatt, sier han.

– Er dette et tilbud til spillerne eller obligatorisk trening på lik linje som fysisk trening?

– Det skal være en integrert del av hverdagen vår, så det har ikke engang vært et tema hos noen av spillerne å velge det bort. De er opptatt av å bli best mulig og da er de villige til å gjøre det som skal til. Men på generelt grunnlag er det ekstremt viktig at man er mottagelig, ellers får man veldig lite ut av det, understreker Mesfin.

Tror fortsatt på opprykk

En som allerede har benyttet seg av Rosseland, er Aleksander Melgalvis.

– Vi står fritt til å prate med Mette. Jeg vet ikke hvordan det er med alle de andre, men jeg benytter meg i alle fall av det. På sikt så tenker jeg at det blir veldig positivt for oss, sier LSK-profilen til TV 2.

– Er dere litt skjøre nå?

– Det kan kanskje virke sånn. Vi har helt sikkert mye å jobbe med der, sier Melgalvis.

– Vi må lære oss å håndtere det presset som vi har lagt på oss selv. Vi må trykke på noen knapper som kan få det frem i større grad.

– Kan fansen fortsatt ha troen på opprykk?

– Ja, jeg håper det. Vi har satt oss i en vanskelig posisjon. Men det er 25 kamper igjen. Vi skal ikke ta det som en hvilepute.

Allerede på fredag spilles neste runde. Da kommer Jerv på besøk til Åråsen.