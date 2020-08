Det er liten tvil om at 2020 er et tøft år for mange bilprodusenter.

Det anslås at det i år vil bli solgt omlag 10 millioner færre biler enn i 2019. Dette påvirker naturlig nok bunnlinjen for veldig mange bilprodusenter.

Fabrikker stenges. Modellutvalget reduseres, gjelden vokser og flere tusen ansatte mister jobbene sine i bransjen.

Samtidig møter bilprodusentene strengere miljøkrav her i Europa. Noe som sender utviklingskostnadene til himmels.

Må være forberedt på en storm

Mange har kommet inn i en ond sirkel det er vanskelig å komme ut av. For flere produsenter kommer de svarte skyene i horisonten stadig nærmere. Vil uværet ramme dem?

Dessverre er svaret for mange: Ja. Det gjelder å være rustet og forberedt på storm og uvær. Så får man bare håpe at det ikke blir for langvarig.

Tidligere i sommer fikk vi nyheten om at Mitsubishi ikke vil lansere noen nye modeller i Europa de neste tre årene. Det skjer etter store tap i fjor og forventninger om ytterligere forverring i år.

Mitsubishi er i allianse med Nissan og Renault og ikke den eneste i dette trekløveret som sliter. Hos Nissan formelig renner pengene ut av en allerede slunken kasse, mens aksjekursen har falt med 35 prosent så langt i år. Det skriver avisen japantimes.co.jp

Nissan har i andre kvartal måttet låne over 70 milliarder kroner.

Nisssan har en bred og variert modellrekke, men i Norge er det nesten bare elbilen Leaf som selges.

Kan spare seg til fant ...

Den nye konsernsjefen, Makoto Uchida, får den ubehagelige jobben med å kutte de faste kostnadene betydelig de kommende fire årene. Det innebærer at Nissan må stenge tre produksjonslinjer og kutte rundt 14.000 arbeidsplasser globalt.

De vil også legge ned to kontorer rett i nærheten av hovedkvarteret i Yokohama, Japan. Dessuten stenger de en fabrikk i Barcelona, Spania med 3.000 ansatte.

Uchida har også bestemt å selge unna fem privatfly som Nissan disponerer, for å spare inn ytterligere.

Den årlige produksjonen skal etter planen bremses fra snaut fem millioner biler, til rundt fire millioner biler årlig.

Å kutte produksjonen med 20 prosent er dramatisk. Det kan være noe i det gamle ordtaket om å spare seg til fant ... Færre solgte biler er det samme som mindre penger inn i kassa. Derfor må kostnadskuttene bli tøffe, om man skal klare seg.

Dermed går ryktene. Kan også Nissan komme til å forsvinne fra Europa?

Den tidligere og kontroversielle toppsjefen Carlos Ghosn har flere ganger uttalt at han tror Nissan vil gå konkurs i løpet av to til tre år. Det styrker heller ikke tilliten til selskapet.

Ikke helt overraskende avvises dette av den nye ledelsen, som mener de har god kontroll.

Tror ikke de skal ut av Europa

Jon Winding-Sørensen i BilNytt.no følger bilindustrien tett. Foto: BilNytt.no

Jon Winding-Sørensen er den i Norge som følger bilindustrien tettest, for bransjenettstedet Bilnytt.no, som redaktør og kommentator. Han sier følgende til Broom:

– Nissans største problem akkurat nå er at de midt oppi lederskifter og interne gnisninger, har en uklar og usikker, og til dels floskelpreget kommunikasjon mot markedet. Det er noe som fort blir årsak til at både finansmarked og kunder rømmer, sier Winding-Sørensen.

– Jeg tror ikke at de skal ut av Europa – de har nemlig ikke med et ord antydet at fabrikken i England skal legges ned, slik de skal stanse produksjonen i Spania. Det hadde vært logisk å produsere noen Europa-spesifikke modeller hos Renault, som åpenbart vil få overkapasitet i tiden fremover. Det burde nok være på tide at Guillaume Pelletreau og Vincent Ricoux – to av de ledende skikkelsene i Nissan Center Europe – snart fikk mandat til å reorganisere Europa-virksomheten. Måten Nissan driver på er helt enestående for industrien, og det er ikke noe som tyder på at Nissans metode er spesielt genial, sier den erfarne journalisten videre.

– Konkurs tror jeg ikke på, og Ghosn, den tidligere Nissan-sjefen, har jo sin agenda. Men både kapitalbase og eierskap kan komme til å endre seg. Veldig mye er avhengig av hva den nye Renault-sjefen, Luca di Meo, får lov til å gjøre (statseierskap) og i hvilken grad han kommer til å snakke allianse-partneren, Nissan, opp eller ned, avslutter Jon Winding-Sørensen i BilNytt.no.

