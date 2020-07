Gleder seg til farsrollen: – Nå kan han bare komme

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tidligere realitydeltaker Daniel Louis blir far for første gang, men ønsker ikke at sønnen skal gå i pappas fotspor.

Helt siden seieren i «Paradise Hotel» i 2015, har den tatoverte svensken, Pierre Louis, blitt et kjent fjes for nordmenn flest. Han har også vært deltaker i norske og svenske versjoner av det mye omtalte programmet «Ex on the Beach», sammen med sin bror, Daniel Louis.

Nå tar brødrene karrièren videre og debuterer som programledere for den nye reality-serien «Singletown», som skal gå på Dplay i høst.

– Man vil ikke ta for mye plass når man kommer inn der heller, det skal være mer fokus på parene, sier Daniel.

Nervøse

Konseptet går ut på at kjærestepar setter forholdet på pause i fire uker for å teste ut singellivet.

– Jeg husker da jeg kom på stranden første gang i Mauritius. Det var kjempestressende og jeg var så nervøs. Nå er det sikkert slik deltakerne føler seg. Så vår jobb er å få de til å føle seg vel, sier storebror Daniel.

– Jeg er nervøs denne gangen, det må jeg innrømme. Jeg har gjort reality så mange ganger og har ikke vært nervøs de siste tre gangene, men nå kiler det litt i magen, sier Pierre før han fortsetter;

– Det er en ny erfaring og jeg er spent, men på en god måte. Jeg er så sykt takknemlig for sjansen.

Snart pappa

Til vanlig jobber Daniel Louis som tatovør i Oslo. Tidligere i år ble det kjent at han hadde funnet lykken med Kristina Vassileva og at de venter barn. Da passer det godt at han er programleder og ikke deltaker.

– Jeg er så klar som man kan bli. Jeg er veldig glad og ser frem til det. Syns han kan komme nå egentlig, sier den kommende faren.

– Har dere tenkt på at når sønnen din vokser opp så kan han se alt dere har gjort på TV?

– Hadde jeg vokst opp og sett min pappa «leve livet» så hadde jeg vært glad for at det er pappa og ikke mamma, svarer en latterfull Daniel Louis.

– Jeg er litt «open minded», så jeg hadde nok bare vært glad for at han var glad. Det er jo det jeg vil prøve å lære min sønn også. Kanskje ikke prøve å sikte han inn på samme spor som oss, men jeg vil at han skal gjøre det som gjør han glad, fortsetter han.

– Skal han snakke svensk eller norsk?

– Det blir nok til at han snakker norsk, med en liten twist, sier Daniel før lillebror skyter inn;

– Vi får lære han begge deler.