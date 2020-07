Russland hevder å ha vaksine klar om to uker

Russiske forskere sier de vil ha en koronavaksine klar innen to uker, men møtes med skepsis av internasjonale kolleger.

Ifølge CNN hevder kilder fra de russiske myndighetene at landet kan ha en koronavaksine klar allerede 10. august.

– Jeg tror det ikke før jeg ser det. Det kan være fare for at dette er politisk stunt, sier imidlertid overlege i FHI, Preben Aavitsland.

Vaksinen har blitt utarbeidet ved Gamaleya-instituttet i Moskva, og vil først bli gitt til helsepersonellet som arbeider med koronapasienter.

– Det er et Sputnik-øyeblikk, mener Kirill Dmitriev, sjef for det statlige investeringsfondet i Russland som finansierer forskningen rundt koronavaksinen.

Dmitriev referer til satellitten Sputnik, som ble den første kunstige satellitten i bane rundt jorda i 1957. Oppskytningen av satellitten kom som en overraskelse på USA i romkappløpet mellom de to landene.

– Russland vil være først

Nå, drøye 60 år senere, foregår det et nytt kappløp, nemlig vaksinekappløpet. Igjen akter russerne å være først.

– Amerikanerne ble overrasket da de hørte Sputniks piping. Det er det samme med vaksinen. Russland vil komme dit først, sier Dmitriev.

Aavitsland forklarer hvorfor han reagerte med fatning da fikk høre nyheten om Russlands angivelige vaksine.

– Her kan det være snakk om både politiske og kommersielle interesser. Man ønsker å lage sputnik-øyeblikk, for å skåre poeng hos opinionen, eller for å få aksjekursen på firmaet til å stige, sier overlegen.

Russerne har ikke offentliggjort noen vitenskapelige data om vaksinen, og CNN har heller ikke klart å verifisere vaksinens påståtte trygghet og effekt.

Press

Kritikere hevder at landet framskynder vaksinen etter press fra Kremlin, som ønsker at Russland skal framstå som en maktfaktor innenfor forskning.

Over hele verden er kappløpet om å være først ute med en vaksine igang, og det er ikke bare russerne som er blitt beskyldt for å ta snarveier.

Men hvor eksempelvis USAs smittevernekspert Anthony Fauci har hevdet at en vaksine ikke vil være klar før årsskiftet, skal russerne altså allerede ha en ferdig utarbeidet vaksine om få dager.

Hopper over fase tre

Testingen av en vaksine er en tredelt prosess.

Flere farmasøytiske selskaper er i den tredje fasen, som innebærer testing av vaksinen på en stor gruppe mennesker. Russerne er imidlertid fortsatt i fase to.

Utviklerne planlegger å fullføre fase to innen 3. august, for så å gjennomføre fase tre parallelt med at de gir vaksinen til helsearbeidere.

Russiske forskere sier at vaksinen har blitt utviklet raskt fordi den er en justert versjon av en vaksine som allerede har blitt skapt for å bekjempe andre sykdommer, og fordi Russland er rammet hardt av pandemien.

– Forskerne våre fokuserer ikke på å være først, men på å beskytte mennesker, sier Dmitriev.

Russerne sier at de nå samler inn forskningsdata som vil bli gjort tilgjengelig for fagfellevurdering tidlig i august.

Aavitsland er på sin side i tvil om verden vil ha sin første fungerende koronavaksine om to uker.

– Jeg velger å være avventende inntil de russiske myndighetene har sendt inn dokumentasjonen som kreves for at denne vaksinen skal bli registrert i Europa.