PST om id-feiringen: Kan være et mål for høyreekstrem terror

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) peker på tre mulige scenarier for høyreekstreme angrep under id al-adha, som pågår fra torsdag til mandag.

Det gjør de i en rapport som ble offentliggjort onsdag.

Først i rapporten presiserer PST at det ikke foreligger noen spesifikke trusler mot feiringen av id al-adha i Norge. Imidlertid er det to forhold som vurderes å kunne påvirke trusselbildet denne helgen:

Høytiden anses å kunne være et symbolmål for høyreekstreme. Et stort antall muslimer, som inngår i det høyreekstreme fiendebildet, vil være samlet i moskeer og tilknyttede arrangementer.

«Disse forholdene kan påvirke en potensiell terroraktør til å planlegge for angrepsutførelse i løpet av disse høytidsdagene da både symbolaspektet og muligheten for å oppnå masseskade er tilstede», skriver PST.

Flere støtteytringer

De viser til høyreekstreme Brenton Tarrant, som angrep to moskeer på New Zealand og drepte 51 mennesker i mars i fjor. Terroristen skrev i sitt manifest at han valgte muslimer som mål fordi det ville generere støtte blant hans likesinnede.

I Norge ble høyreekstreme Philip Manshaus inspirert av nettopp Tarrant.

Under rettssaken der Manshaus ble dømt til 21 års forvaring, ble det kjent at han vurderte å angripe Al-Noor-moskeen i Bærum søndag 11. august, som var datoen for id-feiringen i fjor.

«PST har det siste året registrert flere støtteytringer blant norske høyreekstreme til angrep utført av høyreekstreme terrorister», skriver PST i torsdagens trusselvurdering.

Videre skriver PST at moskeer og andre steder der muslimer samles, er særlig relevante mål for et eventuelt angrep. Sannsynlige angrepsmidler vil være skytevåpen, improviserte eksplosive innretninger og kjøretøy, mener de.

Moderat trusselnivå

PST tegner opp tre mulige scenarier for et eventuelt høyreekstremt angrep under id al-adha:

Mest sannsynlig vil angrepet være utført av én person, der målet er å drepe og skade flest mulig. En annen mulighet er et voldelig angrep mot en enkeltperson som inngår i de høyreekstremes fiendebilde. Et angrep mot en moské for å påføre materielle skader. Et slikt angrep vil sannsynligvis bli utført på nattestid fordi målet er å spre frykt, ikke å ta liv.

PST understreker at trusselnivået i Norge for de neste 12 månedene fremdeles er moderat. Det betyr at det er like sannsynlig som usannsynlig at det vil forekomme forsøk på terrorhandlinger mot mål i Norge.

Da utvalget som har gransket politiet og PSTs innsats under Manshaus' terrorangrep, la frem sin rapport tidligere i juli, fikk PST mye kritikk.

Blant annet pekte utvalget på at PST aldri ga beskjed til norske moskeer eller andre trusselutsatte grupper da de hevet trusselnivået seks uker før angrepet.