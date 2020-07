Avis: Maddie-mistenkt vil tvinge etterforskerne til å legge kortene på bordet

Christian Brückner (43) har søkt om prøveløslatelse bare to dager etter at han trakk den forrige søknaden.

Denne uken igangsatte det tyske politiet et søk i en kolonihage, knyttet til forsvinningen av Madeleine McCann. Den britiske jenta forsvant i 2007, da hun var på ferie sammen med familien sin langs den portugisiske kysten Praia da Luz.

Årsaken til søket knyttes til den mistenkte tyskeren Christian Brückner (43) som er mistenkt for å ha bortført å drept Madeleine, som var tre år da hun forsvant.

Brückner skal angivelig ha bodd i området for en tid tilbake. Ifølge The Sun skal kolonihagen ha vært urørt siden Madeleine forsvant i 2007.

Mannen soner nå en 21 måneders narkotikadom i et fengsel i Kiel i Tyskland.

Søkte på nytt

Tirsdag sa 43-åringens advokat Friedrich Fülscher til nyhetsbyrået DPA at 43-åringen har trukket en søknad om løslatelse. Han hadde sonet to tredeler av narkotikadommen i juni.

Ifølge den tyske lokalavisen Hannoversche Allgemeine kan det se ut til at Brückner imidlertid forsøker seg på en juridisk finte, når han på nytt har levert inn en søknad om prøveløslatelse.

Den nye søknaden ble levert inn av hans advokat torsdag, og kan øke presset på etterforskerne i Madeleine McCann-saken. For ifølge avisen foreligger det ennå ikke avgjørende bevis som kan føre til varetektsfengsling.

43-åringen soner i dette fengselet i Kiel. Foto: Morris Mac Matzen/AFP/NTB scanpix

43-åringen har allerede sonet to tredeler av narkotikadommen, samtidig som han venter på utfallet av en voldtektsdom som ennå ikke er rettskraftig.

Han ble i desember 2019 dømt til syv års fengsel for å ha voldtatt en 72 år gammel amerikansk turist i Praia da Luz, to år før Madeleine McCann forsvant.

Søknaden om prøveløslatelse kan tvinge etterforskerne til å legge kortene på bordet. For hvis politiet har funnet avgjørende bevis mot 43-åringen, vil dette føre til at påtalemyndigheten må utstede en arrestordre og at motparten dermed får adgang til etterforskningsmaterialet, skriver lokalavisen HAZ.

Tysk politi har søkt med likhund inne på det avsperrede området. Foto: Martin Meissner/AP/NTB scanpix

Omfattende arbeid

Det ble denne uken satt inn store politistyrker i søket i hagen, i tillegg ble det brukt en gravemaskin og likhunder. På et tidspunkt ble også luftrommet over området sperret av.

Onsdag ble det gjort funn av en hemmelig kjeller i hagen. Ifølge Bild ble det gjort funn av store betongfundamenter. Foreløpig har ikke politiet bekreftet opplysningene.

Naboen Manfred Richter (80) forteller til tabloidavisen The Sun at Brückner kom på kant med naboene fordi han gravde en kjeller uten tillatelse.

– Han gravde et digert hull på tre ganger seks meter, bar steinene utenfor huset og etterlot en stor haug, sier Richter.

I nærmere to måneder holdt Brückner på med dette arbeidet, sier 80-åringen.

Ifølge The Sun er det også gjennomført søk i andre offentlige parker.

Internasjonal interesse

Maddie-saken har hatt en enorm interesse verden over, etter hun forsvant for 13 år siden. Mange sammenligner dekningen av saken, på linje med da prinsesse Diana døde i 1997.

Kate og Gerry McCann. Foto: Sang Tan/AP/NTB scanpix

Portugisisk politi, tysk politi og Scotland Yard har jobbet intenst med forsvinningen. Kort tid etter at hun forsvant, ble foreldrene siktet i saken. Siktelsene frafalt imidlertid året etter.

I juni ble det også foretatt søk i brønner langs Algarve-kysten, uten hell.

En tysk statsadvokat har ifølge Sky News fastslått de har konkrete bevis på at 43-åringen var involvert i bortføringen, men tysk påtalemyndighet har ennå ikke lagt frem noe som støtter påstanden. 43-åringen er heller ikke formelt tiltalt for drapet.

– Vi vet at han var i leilighetskomplekset den natten hun forsvant, og han ble sist sett en time før Madeleine sist ble sett, ved 21-tiden på kvelden, sa politiinspektør Mark Cranwell i Scotland Yard i juni.

Var ofte i Algarve

Statsadvokaten i Braunschweig har tidligere opplyst at mannen har livnært seg på narkotikahandel og stått bak flere innbrudd i hotell- og feriekomplekser i området.

Ifølge det føderale politiet BKA kan den mistenkte ha brukt en mørkerød Jaguar XJR 6 1993-modell med tyske registreringsnummer, eller en VW T3 Westfalia campingbil 1980-modell med portugisisk registreringsnummer, i forbindelse med bortføringen.

43-åringen besøkte ofte Algarve mellom 1995 og 2007, og oppholdt seg i Praia de Luz da Madeleine McCann forsvant. Den hvite og sennepsgule VW-campingbilen ble observert flere steder i området. Bilen skal ha blitt registrert i en annens navn dagen etter at jenta forsvant.

Britisk politi behandler fortsatt saken som en forsvinning.