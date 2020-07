Over 1300 koronadødsfall på ett døgn i USA – samtidig må politiet bryte opp store fester

USA registrerte dystre koronatall tirsdag. Delstatene Arkansas, California, Florida, Montana, Oregon og Texas slo rekorder i antall koronarelaterte dødsfall.

På landsbasis døde mer en 1300 mennesker med korona, som er den største økningen på ett døgn siden mai, melder Reuters.

California og Florida er blant delstatene som er hardest rammet, og de registrerte henholdsvis 171 og 191 dødsfall.

I tillegg fortsetter smitten å øke i Texas, hvor det ble registrerte mer enn 6000 nye smittetilfeller mandag. Totalt har over 400.000 mennesker vært smittet.

Samtidig er det hektisk for det amerikanske politiet, som jobber på spreng med å splitte opp store folkansamlinger og fester.

FESTER: Politiet i Osceola County måtte bryte opp minst fire store fester i helgen. Foto: Osceola County Sheriff's Office / Facebook

– Mister kontrollen

Til tross for høye dødstall og økende smitte kan ting tyde på at ikke alle innbyggerne tar statistikken på alvor. I Florida har det kommet flere meldinger om at folk ikke følger anbefalingen om å holde avstand og i stedet arrangerer store fester, skriver Sky News.

Politiet i Osceola County i Florida har blant annet lagt ut et video, fanget fra et politihelikopter, som viser en større fest fra helgen.

Politisjef Alex Guevara forteller til TV-kanalen at han har sett en trend i at flere folk leier feriehus etter at hotellene ble stengt.

– Hundrevis av personer kommer ned til disse husene også mister de kontrollen. Noen faller om fordi de er så fulle. De har ikke en tanke for noen andre enn seg selv, sier han ifølge Sky News.

Festene arrangeres til tross for at myndighetene fraråder å være mer enn ti personer samlet. Myndighetene og politiet frykter nå at menneskene som deltar skal ta med seg smitten hjem til familiene sine.

SMITTE: I delstaten California ble det registrert 5500 nye smittetilfeller tirsdag. På ett døgn døde også 171 personer med korona. Foto: Jae C. Hong / AP

– Frie for viruset

USA er hardest rammet av koronaviruset i verden. Totalt har 4.3 millioner mennesker vært smittet og 150.000 har dødd med korona, skriver The Guardian.

Donald Trump har fått mye kritikk for hvordan han har håndtert pandemien. Ifølge BBC fortsetter presidenten å insistere på at store deler av USA er frie for viruset, til tross for at data viser at kun én delstat har lav smitte i landet.

KORONAFRITT: Til tross for at USA er det landet i verden som er hardest rammet av koronaviruset, uttaler president Donald Trump at store deler av landet er koronafrie. Foto: Carlos Barria / Reuters

21 delstater er rødlistet

I Norge må snittet være under 20 smittede per 100.000 innbygger for at et land eller en region skal regnes som grønt. I USA har 21 delstater mer enn 100 smittet per 100.000 innbygger og blitt kategorisert som «rød sone», ifølge en rapport skriver The New York Times.

Disse statene er regnet som «rød sone» Alabama Arizona Arkansas California Florida Georgia Idaho Iowa Kansas Louisiana Mississippi Missouri Nevada North Carolina North Dakota Oklahoma South Carolina Tennessee Texas Utah Wisconsin Kilde: The New York Times

I rapporten, som var datert 26 juli, ble det anbefalt å innføre ytterligere restriksjoner i de røde delstatene. Dagen etter sa president Donald Trump at han mente flere delstater burde gjenåpne.

– Mange av guvernørene burde åpne delstater, som de ikke åpner, sa Trump under et besøk i North Carolina, som er en av de røde statene.

Anthony S. Fauci, landets ledende smitteekspert, sa i et intervju tirsdag at han var bekymret over økt smitte flere steder.

– Jeg tror at vi kan forebygge en ny bølge som vi har sett i de sydlige statene, fordi vi har ikke råd til enda en bølge, sa han.

Vermont er den eneste delstaten som er grønn med under 10 smittede per 100.000 innbygger. De resterende 28 kategoriseres som gule, men har lokale røde utbrudd i flere av dem, skriver avisen.