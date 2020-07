Werner avslører hvorfor han valgte Chelsea

Timo Werner var en svært ettertraktet mann. Spissen var koblet til flere storklubber etter å ha scoret på bestilling for RB Leipzig. For to uker siden ble Chelsea-overgangen bekreftet, og nå forklarer angriperen hvor viktig Frank Lampard var for valget.

– Han var hovedgrunnen til at jeg kom hit. Vi har snakket mye om måten han ønsker å spille på. Og hvordan systemet vil passe meg. Han er en veldig fin fyr. Han ville ikke bare ha meg som spiller, men også som person, for vi er blitt litt bedre kjent nå. Vi har veldig god kjemi, forteller Werner i sitt første intervju i sin nye klubb.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Chelsea er en veldig stor klubb. Jeg kjenner til spillerne som var her da de vant Champions League, som Drogba, min mine trener Lampard og Cech. Å treffe dem er stort. Jeg har ikke lyst til å bli som de. Jeg vil bli en del av den nye æraen her.

Og 24-åringen, som scoret 28 ligamål forrige sesong, tror at fotballen i Premier League vil passe ham bra.

– Stilen i Premier League er at spillet går veldig hurtig. En av mine styrker er at jeg er veldig rask. Det er perfekt for meg å spille her. Jeg kan forhåpentligvis utvikle meg og ta spillet mitt til et nytt nivå.

Tror på suksess

TV 2-ekspert Erik Huseklepp er også trygg at Werner vil passe bra inn i Premier League.

– Han er en superspiss og målsnittet taler for seg selv. Han har så høyt nivå, så jeg tror han vil takle overgangen fint, sier Huseklepp.

Totalt scoret Werner 95 mål på 159 kamper for RB Leipzig. Han står også med elleve mål på 29 landskamper.

– Samtidig er det mange som ikke har fått det helt til i PL. Det er alltid en liten risiko med det. Sjevtsjenko i Chelsea var jo et eksempel på det, men jeg tror nok at fotballen i England og Tyskland er mer lik enn den italienske. Jeg tror Werner er såpass god, at han kommer til å bli en suksess, sier Huseklepp som selv har spilt i både England og Italia.

TV 2-eksperten mener også at Werner-uttalelsene om Lampard viser hvor viktig en manager kan være for at en signering går i boks.

– Jeg ble litt overrasket over at overgangen gikk i boks så tidlig. Der ser man hvor mye det betyr å være en som bryr seg, istedenfor bare å delegere alt til sportssjefer. Den direkte kontakten med spilleren kan være veldig viktig. Jeg tror nok det Lampard har vist i år, ikke bare med resultater, men også med hans væremåte og modenhet i jobben, har imponert Werner.

Slik det ser ut nå, vil Chelsea ha tre rene spisser til kommende sesong: Timo Werner, Tammy Abraham og Olivier Giroud.

– Werner er hentet inn for å være førstevalg. Man henter ikke en som skal sitte på benken for så mye penger. Jeg tror fort at Abraham kan komme til å forsvinne. Han startet bra, men ble skadet og mistet plassen. Han trenger å spille fast. Giroud er mer en type som kan tåle å være reserve, mener Huseklepp.

Trente med laget for første gang

Tyskeren var på plass på tribunen under Chelsea sin siste ligakamp i helgen, og denne uke gjennomførte han sin første treningsøkt i blått.

– Jeg har sett frem til dette i to uker. Jeg er veldig glad for å være her. De første dagene er alltid litt spesielle, for man kjenner ikke så mange. Det er alltid en glede å møte sine nye kolleger for første gang, sier Werner.

– Jeg skal gjøre mitt beste for å score så mange mål som mulig for klubben. Det er grunnen til at jeg ble kjøpt. Kanskje jeg scorer mer enn hva jeg gjorde i Leipzig, sier tyskeren.

Finalehelg

Til helgen skal hans nye klubb ut i FA-cupfinale mot Arsenal. TV 2s ekspert mener det er Arsenal som har presset på seg før oppgjøret på Wembley.

– Lagene møttes også i en finale i fjor, og premissene er egentlig ganske like. For Arsenal står det mer på spill, ettersom de må vinne for å sikre spill i Europa.

– Forskjellen er at i år står det om Europa League istedenfor Champions League. Chelsea er allerede klare og kan spille med lavere skuldre. Et tap ville vært en gigantisk fiasko for Arsenal, men Chelsea har allerede klart sesongens viktigste mål, mener den tidligere Brann-helten.

Fjorårets Europa League-finale i Baku endte med 4-1-seier til Chelsea.

Werner er for øvrig ikke aktuell for spill i lørdagens finale.