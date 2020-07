Fotballryktene: Europas giftigste spiss ønsket i Premier League

Ciro Immobile har denne sesongen scoret 34 mål og er dermed på delt førsteplass i kåringen til gullstøvelen. Han har muligheten til å score flere ettersom Lazio har én seriekamp igjen, mens Bayern München er ferdig med Bundesliga. Nå kan storscoreren være på vei til Everton. Italieneren skal stå øverst på ønskelisten til Carlo Ancelotti, hevder 90min.

Ifølge Mirror er Leicester-spiller Ben Chilwell desperat etter å bli en del av Frank Lampards mannskap i Chelsea. Den engelske avisen skriver at venstrebacken denne uken vil gi beskjed til Brendan Rodgers om at han ønsker seg videre.

Det går mot et sensasjonelt Premier League-comeback for den tidligere Chelsea-stjernen Branislav Ivanovic (36). Carlo Ancelotti ønsker å gjenforenes med den serbiske kjempen, hevder Novosti.

Sheffield United skal ha funnet en erstatter dersom de ikke får låne Manchester Uniteds Dean Henderson også neste sesong. Bourmouth-keeper Aaron Ramsdale er keeperen som er pekt ut som den eventuelle erstatteren, hevder The Sun.

Brightons stortalent Ben White vurderer nå fremtiden sin. Midtstopperen leverte strålende spill på utlån i Leeds, og spilte samtlige kamper i Championship. Nå er 22-åringen usikker på om han skal satse i Brighton, eller prøve å få til en overgang til Marcelo Bielsas lag, skriver Sky Sports.

Ifølge The Athletic er sjansene store for at Joshua King, Callum Wilson og Nathan Aké forlater Bournemouth etter at klubben rykket ned fra Premier League.

Jan Oblak, Nick Pope og André Onana er de tre keeperne Frank Lampard ser for seg i Chelsea-drakt. En av disse blir sannsynligvis erstatteren til Kepa Arrizabalaga som har måtte høre mye kritikk for hans prestasjoner denne sesongen. Den spanske keeperen skal være ønsket av flere spanske klubber, men få av dem skal være interessert i å betale det Chelsea ønsker, skriver Sky Sports.