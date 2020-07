TV 2 erfarer: Sønnen til Rosenborg-legende blir RBK-assistent ut året

NRK Trøndelag opplyser om at Geir Hansen blir Rosenborg-assistent ut sesongen. TV 2 sitter på samme opplysninger. Han presenteres om kort tid.

Etter det TV 2 forstår har Hansen søkt om permisjon ut året fra jobben som sportssjef i Sunnmøre fotballkrets. Hansen skal også ha fått tilbud om jobben som trener for RBK 2 tidligere i år.

Adresseavisen skrev mandag at Rosenborg jaktet en assistent til trenerteamet, og dermed ser det ut til at de har landet på Hansen.

Geir Hansen er sønn av Bjørn Hansen som sammen med Nils Arne Eggen trente Rosenborg under deres gullalder på 90-tallet. Han var delaktig i at RBK vant syv serietitler og tre cupgull. Han var også assistenten til Egil Olsen i to år, blant annet under VM i 1998.

Geir Hansen har tidligere trent G18-landslaget, Aalesund og Hødd. Han har også vært assistent på kvinnelandslaget.

TV 2 har ikke lyktes å komme i kontakt med Geir Hansen.

TV 2 kunne i forrige uke erfare at Åge Hareide hadde takket nei til jobben som Rosenborgs hovedtrener. Rosenborg gikk senere ut og bekreftet dette, hvor de samtidig gjorde det klart at Trond Henriksen ville ha ansvaret for laget ut sesongen.