Nå har de startet byggingen av tidenes mest kompliserte bygg

Tirsdag startet arbeidet med å bygge det som vil bli verdens største fusjonsreaktor, kalt Iter (Den internasjonale termonukleære eksperimentelle reaktoren), i Provence i Frankrike.

Planleggingen av Iter-prosjektet har pågått det siste halve århundret. Prosjektet vil koste 20 milliarder euro og 35 land har tatt del i arbeidet, med et endelig mål om å oppnå kontrollert kjernefysisk fusjon.

I kjernefysisk fusjon smeltes hydrogen-isotoper om til helium og frigjør energi.

Energien vil utnyttes til produksjon av karbonfri elektrisk energi i århundrer fremover.



– Å gjøre det mulig å eksklusivt bruke ren energi vil være et mirakel for planeten vår. Men å bygge denne konstruksjonen er som å bygge et tredimensjonalt puslespill under et tidspress, samtidig som vi må ha den samme presisjonen som sveitsiske klokker har, sa Iters generaldirektør Bernard Bigot under lanseringen.

Slik ser deler av prosjektet ut på innsiden. Foto: Clement Mahoudeau

Stort prosjekt

Kjernefysisk fusjon frigjør store mengder energi. Om man skal drive fusjonsprosesser i et laboratorium, som ved Iter-prosjektet, så må man sperre inne partikler ved hjelp av sterke magnetiske felt, og temperaturen i reaktoren må være hele ti ganger høyere enn temperaturen på sola.

Byggeprosjektet vil ta fem år, og blir ansett som å være det mest kompliserte ingeniørtekniske byggverket noensinne, det skriver The Guardian.

Iter vil være den første reaktoren som klarer å produsere netto energi, altså at den produserer mer strøm enn den krever.

Flere statsledere tok del i å lansere byggeprosjektet til en verdi av 20 milliarder euro.

– Jeg tror at banebrytende innovasjon vil spille en viktig rolle i å håndtere globale problemer som klimaendringer, og i å realisere drømmen om et bærekraftig karbonfritt samfunn, sa Japans statsminister, Shinzo Abe, under lanseringen.

Her håper forskerne å skape historie Foto: Clement Mahoudeau

Prototyp

Iter skal ikke være et utgangspunkt for fremtidige reaktorer, men vil derimot kun bevise at det er mulig med kjernefysisk fusjon i stor, kommersiell skala.

Det finnes flere private selskaper som arbeider med kjernefysisk fusjon i en mindre skala. Tokomak Energy er et av selskapene som har fulgt Iter-prosjektet tett, og har i tillegg investert 117 millioner pund i prosjektet.