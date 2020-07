Åpenhjertig Lingard: – Jeg mistet meg selv

Det har utvilsomt vært en tung sesong for Manchester United-spiller Jesse Lingard.

Selv om 27-åringen punkterte den avgjørende kampen mot Leicester søndag – og sendte Manchester United inn i høstens Champions League – innrømmer han at sesongen har vært krevende mentalt.

Engelskmannen fikk minimalt med spilletid av Ole Gunnar Solskjær. Totalt startet Lingard kun ni Premier League-kamper.

– Denne sesongen har har vært vanskelig av mange grunner. Jeg mistet meg selv både som spiller og person. Men jeg ville aldri gi opp, skriver Lingard i et Instagram-innlegg.

27-åringen uttalte til Daily Mail i desember at Solskjær skulle gi ham en siste sjanse.

Det ble i tillegg stor ståhei, da han la ut et videoklipp på Snapchat, hvor det blant annet var en sekvens der kompisen Jamal Banker simulerte sex i en av sengene på rommet.

Solbakken-kritikk

Det er mange som har kritisert spillet til 27-åringen. En av dem er FC København-trener Ståle Solbakken, som i januar omtalte Lingard som Solskjærs akilleshæl.

– Jeg kan ikke huske sist han spilte en god kamp. Han er virkelig en akilleshæl for det Manchester United-laget. Han skal ligge i mellomrommet, fôre spissen med smarte pasninger, time løp fra dypet og ha en viktig og ha en fri rolle og være et slags bindeledd, men han kombinerer aldri med sine medspillere eller tar sine dype løp, sa Solbakken i TV 2s Premier League-studio.

Likevel har Manchester United-spilleren hatt klare mål.

– Trofeer er hovedmålet, sammen med individuelle mål som scoringer og målgivende pasninger. Forrige sesong hadde jeg av en eller annen grunn ingen mål. Det skal jeg ha nå, sa Lingard på et sponsorvideotreff via Instagram i mai.

Solskjær krevde mer

Det ble også enda mer utenomsportslig støy, da Lingard måtte ta vare på sin 14 år gamle lillebror, og sin elleve år gamle søster grunnet at moren ble syk.

– Jeg presterte ikke som ønsket. Solskjær krevde mer av meg. Så jeg følte det beste var å lette på sløret og fortelle ham hvorfor hodet mitt ikke var på rett plass. Så jeg banket på døren hans, sa Lingard i et lengre intervjuet med Daily Mail.

Lingard har forståelse for at supporterne har reagert på den utenomsportslige oppførselen hans, samt hans prestasjoner på banen.

– Jeg vet at fansen har vært frustrert, men kjærligheten min for klubben og alle som er en del av den har aldri forlatt meg. De er min familie og jeg vil fortsette å jobbe hardere enn noen gang for å hjelpe klubben å nå sine mål, skriver Lingard på Instagram.