Unge lures til å iscenesette sin egen kidnapping

Australsk politi melder om at flere kinesiske studenter i landet iscenesetter sin egen kidnapping, for å få løsepenger til å betale det de tror er kinesiske myndigheter.

De kinesiske studentene i Australia ringes av personer som hevder å representere de kinesiske myndighetene.

Svindlerne overbeviser studentene om at de er under etterforskning for å ha begått forbrytelser i hjemlandet, og at de må betale løpende gebyrer for å unngå å bli arrestert eller utvist fra Kina.

I flere av tilfellene blir studentene bedt om å leie et hotellrom og late som at de er kidnappet, for å lure løsepenger ut av sine egne familier, skriver CNN.

Ifølge politiet i regionen New South Wales har familiemedlemmer av studentene blitt svindlet for rundt 3,2 millioner australske dollar, drøye to milliarder kroner, bare i år.

– I noen av tilfellene har familiene gitt alt de eide i betaling, sier politikommissær Darren Bennett til BBC.

Traumatisert

Politiet i Australia skriver i en pressemelding at medlemmer av det kinesisk-australske samfunnet, eksempelvis utvekslingsstudenter, ofte er målet for svindlerne.

– Ofrene som vi har vært i kontakt med er traumatiserte, og mener at de har utsatt seg selv og sine familier for en reell fare, sier politibetjent Peter Thurtell i pressemeldingen.

I et av tilfellene betalte en far rundt ni millioner kroner til svindlerne, etter å ha blitt sendt en video hvor hans 22 år gamle datter så ut til å være fanget.

ISCENESATT: De kinesiske utvekslingsstudentene er et mål for svindlerne. Foto: NSW Police

Sårbare

Ifølge politiet i Australia kontakter svindlerne alle hvis etternavn ser ut til å være kinesisk. Svindlerne bruker falsk IP-adresse, telefonnumrene deres ligner på de kinesiske myndighetenes offisielle telefonnumre, og svindlerne snakker mandarin.

– Utvekslingsstudentene er spesielt sårbare da de ikke har noen reell støtte i Australia, sier kriminolog Lennon Chang.

Chang peker også på at det autoritære kinesiske rettsystemets håndtering av forbrytere i Kina også kan være en viktig årsak til at de kinesiske studentene er spesielt mottakelige for svindelen.

– Kinesiske studenter pleier å stole på myndighetene i Kina. Så når ofrene blir ringt fra «de kinesiske myndighetene», så gjør man som man blir bedt om. Det er et kulturelt problem, sier kriminologen videre.

Svindel

Ifølge politiet i Australia ble det i 2019 rapportert om 1172 ulike tilfeller av det de kaller «kinesisk telefonsvindel», det er imidlertid uklart hvor mange av disse svindelforsøkene som lykkes.

Det er vanskelig for politiet i Australia å spore opp svindlerne, da de kontakter studentene fra utlandet.

– Vår oppfordring er at man ikke betaler noe som helst, dersom man blir ringt av disse folkene. Man bør heller ta kontakt med de australske myndighetene, eller eventuelt bare legge på røret, sier Bennett.