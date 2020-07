Høie ut mot Vedum: – Han vil skjule den sannheten

– Vedum forsøker å snakke seg rundt det som er et reellt problem for Senterpartiet, nemlig at de kan ikke styre Norge uten støtte fra SV. Det forsøker Vedum å skjule, fordi han forstår at mye av Senterpartiet sin politikk er ikke mulig å gjennomføre med støtte fra SV, sier Høyre-nestleder Bent Høie til TV 2.

Han reagerer på dette Vedum-intervjuet: Nekter å snakke om Støres drømmeregjering

– Han bør være ærlig overfor velgerne. Han ser jo at omtrent halvparten av hans velgere heller vil ha Erna enn Jonas Gahr Støre som statsminister, og da vet Vedum at SV vil være en rød klut for de velgerne. Da vil han skjule den sannheten, sier Høie.

– Hvordan vet du at halvparten av Sp-velgerne vil ha Erna Solberg som statsminister?

– Det viser meningsmålingene. Halvparten av Sp-velgerne foretrekker Erna som statsminister.

Høie mener situasjonen er mer avklart på borgerlig side.

– Høyre vil ha med alle partiene som vil regjere med Høyre.

– Uansett hvilke partier som sitter i regjering, vil vi styre på politikken til de fire partiene. I motsetning til Trygve Slagsvold Vedum er vi ærlige overfor velgerne, som forsøker å late som at han kan klare seg uten SV eller SV sin politikk, sier Høie.

SV: – Rart

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes reagerer også på at Vedum ikke vil snakke om SV.

MDG-RØDT-AP-SP-SV: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener alle partiene på venstresiden bør gå sammen og samarbeide. Foto: Lise Åserud

– Det er litt rart, fordi alle vet at det ikke vil bli noe flertall med Senterpartiet og Arbeiderpartiet alene. Det er ingen flertallskonstellasjon uten SV som kan velte dagens regjering ut av makta.

– Vanskeligere å vinne

Knag Fylkesnes ber Trygve Slagsvold Vedum om å bygge allianse.

– Det viktigste fremover nå er å bygge en sterk allianse der vi ikke lukker døren til noen partier. Alle må være med i alliansen hvis vi skal klare å erstatte dagens regjering.

– Alle som ønsker en ny kurs for landet bør samarbeide og det mener jeg bør være linja, hvis ikke er det vanskeligere å vinne.

– I 2005 utformet SV, Sp og Arbeiderpartiet felles politikk. Hva har skjedd etter det?

– Det er noen likheter i dag med 2005, men bildet er også litt annerledes. Vi bør signalisere at vi har noen områder vi står sammen om og at hele venstresiden forplikter seg for en ny strategi for landet. Det vil være en ærlig måte å gå frem på og vil mobilisere velgere.

Vedum selv sa til TV 2 mandag at han tror velgerne er lei snakket om samarbeid.

– Jeg tror folk er lei av det. Det er sakene som er drivkraften, sa Vedum.

– Partinavn er ikke det viktige, sakene er det viktige. Senterparti er ikke viktig i seg selv, det er et middel for saker. Ønsker du at folk skal bli lyttet mer til i rovdyrpolitikken, stemmer du Senterpartiet. Ønsker du nasjonalt eierskap, mer lokalt politi, sterkere forsvar, så stemmer du Senterpartiet. Sakene er det viktige, aldri partinavn eller posisjoner, sa Sp-lederen.