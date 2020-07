Presidenten som ga blaffen i koronaviruset ble smittet

I mars fnyste Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko av koronaviruset.

Hans forslag til hva man kunne gjøre for å holde viruset på avstand, var å drikke 50 ml vodka hver dag, ta seg en tur i badstuen, jobbe på åkeren og spise frokost på fast tidspunkt. Tiltakene som nabolandet Russland og land rundt om i verden hadde satt i verk var vanvittige og psykotiske, sa han.

Han har tidligere gjentatte ganger tonet ned trusselen fra koronapandemien. Omfattende tiltak mot viruset vil skade økonomien og være verre enn sykdommen, ifølge presidenten.

I slutten av mars deltok Lukasjenko i en hockeymatch i Minsk. Foto: Andrei Pokumeiko/BELTA/NTB scanpix

I april hevdet han at ingen dør av viruset i hans land, til tross for at det var registrert over 2000 smittetilfeller og 29 døde.

– Ingen kommer til å dø av koronaviruset hos oss. Det kunngjør jeg offentlig. Vi har allerede funnet kombinasjoner av legemidler for å redde mennesker, sa Lukasjenko.

Ifølge russiske RIA Novosti er det registrert over 67.000 smittetilfeller og 543 døde av koronaviruset.

– Overvant viruset

Tirsdag gjengir Reuters det hviterussiske nyhetsbyrået BELTA, som forteller at den 65 år gamle presidenten ble smittet.

Det var i forbindelse med et besøk hos landets spesialstyrker at Lukasjenko fortalte at han har vært smittet, angivelig uten symptomer på sykdommen covid-19.

– Dere møter i dag en mann som har klart å overvinne koronaviruset. Takk Gud for at jeg har klart å havne i gruppen av de asymptomatiske, sa den 65 år gamle presidenten. (TV 2/NTB)