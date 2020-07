Høie frykter korona-sinne: – Kan gi økt smitte

Helseminister Bent Høie (H) sier lokale smitteutbrudd er som forventet og at tallene ikke viser en ny, stor bølge. Han frykter derimot at nordmenn nå skal bli sinte på hverandre.

I Moss er 24 personer smittet etter et lokalt utbrudd og 126 tilfeller av koronavirus i Moss totalt.

– Vi må regne med at det kommer flere lokale utbrudd og det er i forbindelse med reisevirksomhet, men også fordi vi har lettet på en del tiltak. Folk er mer sammen og dette er konsekvensen, og da er det slik at så lenge viruset er i samfunnet så vil vi få lokale utbrudd, sier Bent Høie.

I dette intervjuet med TV 2 går han løs på korona-skam og frykter konsekvensene av det i ytterste konsekvens kan bli en ny, stor bølge.

– Dårlig samvittighet og skam hjelper oss ikke i denne situasjonen. Jeg er bekymret for at hvis vi påfører hverandre for mye skam, så kan det føre til at folk ikke tør å ta kontakt med helsetjenesten hvis de har symptomer. Dermed kan vi få økt smitte.

– Min store bekymring

Selv om vi nå får lokale utbrudd, blant annet på grunn av økt reiseaktivitet, ber Høie om at vi ikke føler reiseskam eller lar frustrasjonen gå utover hverandre.

– Det hjelper ikke å gå rundt med dårlig samvittighet og skam. Man må ta på alvor de rådene man gir, men alle kan være uheldig og gjøre dumme valg, sier Høie.

Han tror sinne og skam kan gi økt smitte.

– Alle kan gjøre dumme valg. Hvis man er uheldig eller ikke følger et råd og får symptomer, så skal man ikke skamme seg. Det er noe alle kan gjøre. Da skal man ta ansvar og sørge for at det ikke fører til smittespredning.

At man ikke tester seg eller sier ifra om symptomer er Høies store bekymring.

– Min store bekymring er hvis mange går rundt med symptomer og ikke lar seg teste, og dermed bidrar til å spre smitten videre til mange. Det gjør at det å spore smitten og kontakte de man har vært i kontakt med blir en uoverkommelig jobb. Det blir eventuelt en start på en bølge to nasjonalt, sier helseministeren.

– Det er vanskelig nok i denne tiden, vi trenger ikke bli sinte på hverandre i tillegg. Det er lov å gi beskjed med et smil; hvis du føler noen er for nær. Det er helt på sin plass, men det hjelper ingen hvis vi er sinte på hverandre eller påfører hverandre skam og dårlig samvittighet – tvert imot det kan føre til at man ikke tør å gi beskjed om at man har symptomer.

– Men en del av smittetilfellene er utenlandsreiser – bør man tenke seg godt om?

– Ja, men det er ingen av oss som vet om disse utenlandsreisene har veldig gode begrunnelser. Vi kan ikke sette oss til doms over noen som har reist til et land som er grønne. Det er lett å dømme folk, men det hjelper ingen.

Ingen bølge to nå

Høie sier tallene ikke tyder på at en ny bølge er på gang.

– Da vil vi si at en større andel av de som tester seg er smittet og en økning i antall som blir langt inn på sykehus. Det pluss at vi ikke klarer å spore tilbake testing. Men da har vi tiltak vi kan sette inn som gjør at vi ikke får en så kraftig bølge.

Han omtaler korona-situasjonen som stabil.

– Vi vet ikke hvor utbruddene kommer, men alle kommunene må være forberedt på at de kan få utbrudd og det er derfor vi i god tid før sommeren ba kommunene bygge opp test- og sporingskapasitet. Det er krevende for kommunene som får lokale utbrudd. Det er en av årsakene til at vi har begrensninger på 20 personer i private sammenhenger og ikke mer enn 200 i forbindelse med arrangementer.