Det er noen biler man bare har full forståelse for at koster mye penger. BMWs flaggskip, M850i Gran Coupé, er en slik bil.

Her kombinerer BMW majestetisk komfort med RÅ motorkraft. Med en lengde på drøyt fem meter, skal det heller ikke stå på plassen. Sammenlignet med modell-broder M850i Coupé, er denne romsligere og langt mer praktisk – ettersom den har fire dører.

På toppen av dette har BMW klart å ivareta det svært lekre designet – som er gjennomgående i hele 8-serie-familien.

Nå har vi testet råskinnet av en familiebil på langtur til Vestlandet.

Det er lite å si på omgivelsene, og bilen kler norske fjelloverganger svært godt.

Oser klasse

Du trenger ikke mer enn å åpne døra, før du skjønner at dette er eksklusive saker. Å plante kroppen ned i de myke skinnsetene er en fryd.

Sort pianolakk og glassdetaljer. BMW sparer ikke noe på dette området.

Alt du tar på utstråler god byggekvalitet, og ingenting er overlatt til tilfeldighetene. BMW kan dette med interiør, selv om vi syns utformingen og selve interiørdesignet er en smule kjedelig og konservativt. Men det funker som fjell, altså.

Neste høydepunkt skjer i det du trykker på startknappen av glass. Da vekkes den herlige V8-eren til live. Den maler jevnt og dypt på tomgang – som en diger katt. Bare lyden av åtteren oser klasse og eksklusivitet, noe du for øvrig aldri får oppleve i en lydløs elbil.

Med et luksuriøst og eksklusivt førsteinntrykk, er vi klare for å sette kursen mot vakre Hardanger.

Interiøret er førerorientert, med nyeste generasjon iDrive infotainmentsystem.

Sportslig luksus

På veien underbygges luksusfølelsen av god støyisolering og nydelig komfort. M-understellet er selvsagt adaptivt og tilpasser seg din kjørestil. Du kan også tvinge den over i komfort eller sport – avhengig av humør.

M850i byr på mer enn nok krefter for norske landeveier. Takket være xDrive firehjulsdrift planter den også kreftene effektivt til bakken.

Vi starter turen i komfortmodus – før vi begynner fjelletappen over Haukeli. M850i er først og fremst en herlig cruiser – med et hav av overskudd fra motoren.

Under panseret sitter BMWs eminente 4,4 liter. Her yter den 530 hk og 750 Nm. Det tar bilen fra 0-100 km/t på bare 3,9 sekunder. Det kjennes nesten tregere ut – fordi bilen gjør det så uanstrengt. 100 km/t i denne bilen er rett og slett ingenting.

Kjøper du en M850i, MÅ du ta en tur til Autobahn, bare for å oppleve bilen i litt høyere hastigheter. Gjør du ikke det, blir det litt som å la Jakob Ingebrigtsen kun løpe 60-metere resten av livet. Du får liksom ikke utnyttet potensialet...

Etter en tålmodighetsprøve over Haukelifjell, begynner veiene endelig å åpne seg litt. Vi vipper bilen over i sport.

I forhold til ytelsene er bilen nokså diskré å se på. Her gir vi den en velfortjent pause på en sidelomme opp Aurlandsfjellet.

Rampete

Bilen svarer umiddelbart ved å gire et par hakk ned. Styre- og gassresponsen skjerpes og understellet blir merkbart stivere.

De siste timene til Hardanger og Ullensvang raser unna. Veiene blir smalere og svingene står i kø.

BMW M850i er også en nytelse å kjøre i sportsmodus. Det er ingen tvil om at karakteren endres, og du kan kjøre ganske så aktivt gjennom svingene. Responsen fra motoren er upåklagelig.

Nå svarer også sportseksosanlegget med noen herlige og rampete tordendrønn. Lyden er faktisk betydelig råere i denne kontra nye M8. Beklageligvis for M8, og et stort hurra for M850i.

Det skal sies at bilen ikke helt klarer å skjule vekten på nesten 2 tonn, selv i sportsmodus. Så noen skikkelig sportsbil er det ikke. Er du ute etter de raffeste kjøreegenskapene må du gå for M8 – eller lille M2 hvis du skal ta den helt ut.

Det største minuset med BMW om dagen, er kanskje at interiørene mangler litt WOW-faktor. Her er det flere konkurrenter som leverer mer spennende design.

Lekker

Ved første øyekast kan M850i nesten se litt for diskrét ut. Det synes vi også, men bilen vokser på deg.

Eksteriørdesignet er ikke annet enn svært elegant og lekkert. Samtidig innehar den de krasse linjene, som underbygger bilens sportslige M-gener.

Hekken er slem å se på. Skikkelig bad ass! Vi snakker stramme linjer og gigantiske eksospotter. Det vil si: BMW har jukset litt, ved å plassere selve rørene innenfor de to ovale «pottene» – men det får være greit.

Sett bakfra sladrer også dekkdimensjonen (275/30 R20) at dette er en bil som mener alvor. Vi skal love deg at de nesten 30 centimeterne med gummi på hvert bakhjul, får kjørt seg gjennom utallige svinger på Vestlandet. Litt godstemning i form av grining fra dekkene blir det også.

Eksospottene er alvorlig store. Grunnen til at lydbildet er merkbart tøffere i denne kontra M8, er fordi M850i ble typegodkjent før – da regelverket for lyd var noe snillere. Hvis noen eksoslyd-politikere fra EU leser denne testen: Skjerp dere!

Plass til hele familien

På innsiden tones det hele litt ned. All dramatikken fra utsiden blir på mange måter litt isolert.

Som nevnt oser det klasse inne i kupeen. Luksusfølelsen er så høy at vi nesten blir litt overrasket over at vi ikke har massasje tilgjengelig i setene. Det får du faktisk heller ikke som ekstrautstyr.

I andre seterad er det også rikelig med plass.

Når BMW først lanserer en egen Gran Coupé av 8-serie, gjør de det skikkelig. Sammenlignet med Coupé-versjonen, er bilen strukket i alle retninger. Akselavstanden er 201 mm lenger, bredden har økt med 30 mm og høyden med 61 mm. Det betyr naturligvis bedre plass for både fører og passasjerer.

Testbilen har en såkalt 4 + 1-konfigurasjon. Det innebærer at de to ytre baksetene er formet som sportslige enkeltseter. Her sitter man som en konge. Over korte avstander kan man dessuten frakte opptil fem personer, men det er altså fire som er å anbefale.

For de fire heldige som får være med på tur, er det lite å si på plassen. Vi blir også overrasket over bagasjerommet. Det er dypt og sluker hele 440 liter. Dermed er det helt uproblematisk for en familie på fire å ha M850i som hovedbil. Du må bare sørge for at bensinbudsjettet er stort nok.

Sammenlignet med konkurrenten fra Mercedes, AMG GT 4-Door, har BMW valgt et litt snillere design.

Pris tilsvarende en leilighet

En real kjøretur til Vestlandet og idylliske Ullensvang slår aldri feil. Enda mindre feil blir det å tilbakelegge de rundt 90 milene i M850i Gran Coupé.

Som vi har nevnt innledningsvis, er det noen biler man bare har forståelse for at koster mye penger. M850i er en såpass gjennomført og komplett bil, at den nesten klarer å forsvare prisen – som starter på friske 1,8 millioner kroner. Vår testbil ender på 2,1 millioner, inkludert en god dose ekstrautstyr.

Til den prisen får du en flott leilighet i Kongsvinger. Eller så kan du altså klinke til å kjøpe det vi mener er en fullverdig drømmebil for hele familien. Det er jo ikke alle som faktisk trenger en SUV...

BMW M850i Gran Coupé Motor: 4,4-liter V8, bensin Effekt: 530 hk / 750 Nm 0-100 km/t: 3,9 sekunder Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,99 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 508/193/140 cm Vekt: 1.995 kg Bagasjerom: 440 liter Pris fra: Ca. 1,8 millioner kroner Pris testbil: 2.104.478 kroner

Bilder: Mats Brustad

Bilder: Rasmus Bell Andreassen

