Gijs (20) mistet del av fingeren i proffdebuten

20 år gamle Gijs Leemreize fikk tirsdag muligheten til å vise seg fram på den største scenen – åpningsetappen av Vuelta a Burgos. 20-åringen har nemlig alltid hatt en drøm om å bli proffsyklist.

Dessverre endte proffdebuten i asfalten.

For 54 kilometer før mål måtte Leemreize bryte åpningsetappen på Vueltaen etter en massevelt.

Flere ryttere ble liggende med store smerter, men verst gikk det utover den 20 år gamle Jumbo-Visma-rytteren.

Velten resulterte i at Leemreize mistet en del av fingeren på sin høyre hånd. Det bekrefter lagleder Frans Maassen til nederlandske Telegraaf.

🇪🇸 #VueltaBurgos



Gijs is in het ziekenhuis, waar de plastisch chirurg vanavond zijn gehavende vingertop zo goed mogelijk zal herstellen. Naar omstandigheden maakt Gijs het goed. We wensen hem sterkte en een spoedig herstel 🙏 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 28, 2020

Avisen sier at rytteren har gjennomgått en koronatest, og hvis den er negativ vil han opereres.

– La oss håpe at operasjonen går bra for Gijs. Det er det viktigste akkurat nå, sier lagleder Maassen på Jumbo-Vismas hjemmesider.



Jumbo-Visma bekrefter tirsdag kveld på sin Twitter-konto at operasjonen var vellykket.

Leemreize skal ha fått øvre del av fingeren avrevet etter at han kolliderte med et rekkverk.

Nederlenderen ble liggende å vri seg i smerte i flere minutter, før han måtte bryte.

Proffdebut

Leemreize har vært en del av utvilklingslaget til Jumbo-Visma på kontinentalnivå siden starten av året, og skal etter planen bli proffsyklist på Team Jumbo-Visma innen 2021.

Ruurloër Gijs Leemreize valt uit in Ronde van Burgoshttps://t.co/vvItBDIzZe pic.twitter.com/eOzz4A3IQk — De Gelderlander (@dgachterhoek) July 28, 2020

– Det har alltid vært drømmen min å bli proffsyklist. Tidlig var ikke det realistisk, men jeg ble bedre år for år og fortsatte å ta steg. Til slutt gikk det fort, men i fjor var jeg fortsatt på et amatørlag. Det var veldig fint å få muligheten på utviklingslaget, og jeg er veldig glad for at jeg nå kan bli en del av World Tour-laget, uttalte Leemreize til lagets nettsider for få dager siden.

Leemreize var den første rytteren fra Jumbo-Vismas utviklingslag på kontinentalnivå til å bli løftet opp på den største scenen.

– Vi tror han har potensial til å bli en fullverdig proffsyklist. Det kommer også til å trigge de andre rytterne på utviklingslaget. Gijs er den første rytteren til å ta steget, og forhåpentligvis er han den første av mange, uttalte utviklingssjef i Jumo-Visma, Robbert de Groot, til lagets nettsider.

Tirsdagens åpningsetappe av Vuelta a Burgos var 20-åringens debut på proffnivå.

Både Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm skulle etter planen delta i rittet, men ettersom at Spania ble et «rødt» land måtte de skrote Vueltaen.

Bora-hansgrohe-rytter Felix Grosscharter vant åpningsetappen.