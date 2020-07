– Det er forsøpling

– Vi har flere eksempler på at personer har vært uheldige og snublet over disse elsparkesyklene. Noen har blitt så skadet at de måtte behandles på Ullevål sykehus, forteller Sverre Fuglerud fra Norges Blindeforbund.

Blindeforbundet har nå startet en egen kampanje, hvor de vil feste klistremerker på alle elsparkesykler som står i veien for svaksynte.

– Vi gjør dette for å belyse at det er et kjempeproblem at disse elsparkesyklene står i veien. Når de i tillegg står på kryss og tvers så blir det spesielt vanskelig for svaksynte å orientere seg, sier Fuglerud videre.

Kampanje

Nylig kom en ny elsparkesykkelaktør på markedet i Oslo. «Wind» er den sjette utleieren av tohjulingene i byen, og vil i løpet av de kommende ukene plassere 2000 nye el-sparkesykler i hovedstaden.

– Vi ønsker at det skal være klart definerte parkeringsområder for elsparkesyklene. Man kunne ikke ha plassert andre ting rundt omkring på denne måten. Om noen eksempelvis skulle solgt is eller tomater, så måtte de ha trengt tillatelse, sier Fuglerud.

Samferdselsdepartementet sier til TV 2 at nye kjøreregler for elsparkesykler trolig ikke vil være på plass før til våren.

– Det er veldig lenge til, det er synd om det skal ta så lang tid. Jeg synes det er rart at kommunene ikke har mulighet til å ta grep og fjerne de feilplasserte syklene.

Rettsak

I sommer plasserte også selskapet Ryde elsparkesykler i Bergen, uten kommunens tillatelse. Tirsdag begynte rettsaken mellom kommunen og Ryde. Dersom Bergen kommune vinner i retten vil Ryde måtte avslutte utleien inntil videre.

– Det blir spennende å følge rettsaken i Bergen. Der vil vi få et svar på hvor langt kommunene kan gå når dette blir prøvd i retten, sier Fuglerud.

Han sier videre at han tror at situasjonen i Oslo ville vært annerledes dersom leverandørene måtte betale bøter for å få utlevert feilparkerte elsparkesykler som kommunen hadde tauet inn.

TRANGT: Stadig flere elsparkesykkelaktører etablerer seg i Oslo. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Omparkering

Daglig leder i elsparkesykkelselskapet Tier, Lars Christian Grødem-Olsen, sier at selskapet jobber tett med Blindeforbundet for å bedre situasjonen.

– Vi har en god dialog med Blindeforbundet. Vi jobber for en regulering som tar hensyn til blinde, svaksynte og handikappedes rettigheter, sier Grøden-Olsen i en mail til TV 2.

Han forteller også at selskapet aktivt forsøker å hindre at elsparkesyklene feilparkeres.

– Våre egne medarbeidere flytter elsparkesyklene som er til hinder for ferdsel, og vi prøver også å utdanne brukerne til å tenke over parkeringen deres. Situasjonen slik den er nå er svært uheldig og det er derfor vi tar vår bit av ansvaret inntil en endelig regulering er på plass.

Oppfordring

Fuglerud mener at elsparkesyklene er til hinder for alle som bruker fortauet.

– Det er mange steder hvor de står på tvers av gangbanen. Det er jo forsøpling. Det er fort gjort å hekte borti dem, man behøver ikke å være svaksynt for at det skal skje.

Fuglerud håper at elsparkesyklistene nå vil tenke seg om, før de setter fra seg tohjulingen.

– Men vi tror likevel at det kreves politisk regulering her. Det kan ikke være lov å parkere i gangbanen.