NRK: Et barn død etter å ha blitt smittet av E.coli-bakterie

Et lite barn døde fredag på Rikshospitalet etter komplikasjoner knyttet til E.coli-bakterien, melder NRK.

Det er uklart hvor barnet ble smittet, men familien har vært på norgesferie.

Barnet er ifølge NRK mellom ett og to år gammelt. Barnet døde etter å ha hatt Hemolytisk-uremisk syndrom. Dette er en tilstand som oftest kommer fra en bestemt type E.coli-smitte.

Folkehelseinstituttet undersøker saken, men mener at det foreløpig ikke ser ut til å være et utbrudd, men et enkeltstående tilfelle.

– Sykdomsforløpet var uvanlig, og etter hvert veldig raskt og dramatisk forverret, sier Teslo.

E.coli-bakterien kan gi diaré, som av og til er blodig. Den kan vare i 4–10 dager hos voksne og noe lenger hos barn, ifølge Folkehelseinstituttet. Den mest alvorlige varianten er EHEC. Noen former av EHEC-bakterien kan i sjeldne tilfeller gi alvorlige komplikasjoner i form av den alvorlige nyresykdommen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), spesielt hos barn og el