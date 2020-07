Da skuespilleren mistet jobben fikk han en glimrende idé

Nå lager komiker Odd-Magnus Williamson (39) film om bruk av humor for å håndtere alvorligere problemer.

Da komiker og skuespiller Odd-Magnus Williamson (39) mistet jobben som komiker hos TVNorge i 2015, tok han det tungt i en lengre periode.

Ifølge 39-åringen selv skal han ha «sutret» så lenge at kameraten til slutt gikk lei og svarte:

«Jaja, det kunne vel vært verre. Du kunne mista jobben, blitt dumpa av dama di og fått kreft på samme dag».

Da fikk han idéen til manuset som nå blir den nye dramakomedien «Ingenting å le av», skrevet av Williamson selv og regissert ved hjelp av en av Norges mest erfarne regissører, Petter Næss.

– Det er jo en god historie. Om en komiker som mister absolutt alt, sier Williamson i forbindelse med at nyheten om filmen ble annonsert.

Humor der det ikke er lov å le

39-åringen har lenge drømt om å få jobbe med den prisbelønte regissøren, og skal blant annet ha sett Næss' oscarnominerte film, «Elling», opptil åtte ganger.

– Hans evne til å vri varme og komikk ut av skjebnen vi kaller livet, er pur magi. I tillegg er han kjempegrei og redd for døden, skryter Williamson om regissøren.

Næss på sin side, forteller at det var lett å takke ja til regiforespørselen.

– Jeg er veldig glad i å skape humor der man ikke trodde det var lov å le. Et prosjekt som både inneholder kreft, kjærlighet og mislykkede karrierer er derfor midt i blinken for meg, sier han og legger til:

– Jeg leste manuset på en togtur og ingen av passasjerene kunne unngå å legge merke til at jeg fant det både sterkt rørende og svært morsomt.

I tillegg til å ha hatt regien på to av «Elling»-filmene, har Næss også regissert andre spillefilmer både i Norge, Sverige og USA, som blant annet «Bare Bea», «Tatt av Kvinnen» og «Into the White» for å nevne noen.

Kjendis-skuespillere

I tillegg til å spille hovedrollen selv, har Williamson også fått med seg flere kjente, norske skuespillere på laget, som blant andre Anne Marie Ottesen, Karoline Krüger, Jan Gunnar Røyse og Jonis Josef.

INNSPILLINGSKLAR: F.v. Gudny Hummelvoll, Øystein Martinsen, Sara Khorami, Odd-Magnus Williamson og Petter Næss. Foto: SF Studios

Den kvinnelige hovedkarakteren spilles av Sara Khorami, mest kjent for sin bi-rolle i TV 2-serien, «Heksejakt». Hun har også hatt mindre roller i Iram Haqs filmer «Hva vil folk si» og «jeg er din».

Dramakomedien, som etter planen skal ha premiere neste høst, produseres av Hummelfilm og produsent Gudny Hummelvoll. Hun er glad for at de endelig kan gå i gang med innspillingen.

– Jeg er veldig glad for at vi endelig er i gang med filmingen av «Ingenting å le av» etter at vi måtte legge ned produksjonen i mars på grunn av Covid-19. Vi gleder oss til å bringe filmen til det store lerretet.