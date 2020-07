Slik blir den amputerte sesongen for de norske sykkelstjernene

De ni norske rytterne på øverste nivå skal konkurrere i åtte forskjellige land i høst. Tre skal til Tour de France, to til Giro d'Italia og minst fem til Paris-Roubaix - om pandemien tillater det.

Det er noen av hovedpunktene etter en ringerunde TV 2 tok til de ni norske herrerytterne i WorldTouren (øverste nivå, journ. anm.) tirsdag.

Sykkelsesongen er nemlig såvidt i gang igjen, og førstkommende lørdag skal det første såkalte WorldTour-rittet, Strade Bianche, arrangeres i Italia.

Der vil tre nordmenn stå på start: Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma), Edvald Boasson Hagen og Rasmus Fossum Tiller (begge NTT).

UAE-Team Emirates-duoen Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm reiser førstkommende mandag til Italia for å starte sesongen i Milano-Torino, mens Vegard Stake Laengen (UAE-Team Emirates) og Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal) starter med det franske etapperittet Tour de l'Ain neste helg. Tobias Foss blir å se på start i Polen rundt neste uke.

Saken fortsetter under oversikten

De norske WorldTour-proffenes rittkalendere 2020 Sven Erik Bystrøm: Milano-Torino (Italia) 5.august - Milano-Sanremo (Italia) 8.august - Critérium du Dauphiné (Frankrike) 12-16.august - NM 22.august - Tour de France 29.august-20.september - Binche-Chimay-Binche (Belgia) 6.oktober - Gent-Wevelgem (Belgia) 11.oktober - Scheldeprijs (Belgia) 14.oktober - Flandern rundt (Belgia) 18.oktober - Driedaagse Brugge-De Panne (Belgia) 21.oktober - Paris-Roubaix (Frankrike) 25.oktober Tobias Foss: Polen rundt 5-9.august - NM 22.august - Ungarn rundt 29.august-2.september - VM (Sveits) 27.september - Giro d'Italia (Italia) 3-25.oktober Amund Grøndahl Jansen: Strade Bianche (Italia) 1.august - Milano-Torino (Italia) 5.august - Milano-Sanremo (Italia) 8.august - NM 22.august - Tirreno-Adriatico (Italia) 7-13.september - BinckBank Tour (Belgia/Nederland) 29.september-3.oktober - Gent-Wevelgem (Belgia) 11.oktober - Flandern rundt (Belgia) 18.oktober - Driedaagse Brugge-De Panne (Belgia) 21.oktober - Paris-Roubaix (Frankrike) 25.oktober Carl Fredrik Hagen: Tour de l'Ain (Frankrike) 7-9.august - Critérium du Dauphiné (Frankrike) 12-16.august - NM (sannsynligvis) 22.august - Tirreno-Adriatico (Italia) 7-13.september - Giro della Toscana (Italia) 16.september - Coppa Sabatini (Italia) 17.september - VM (Sveits) 27.september - Giro d'Italia (Italia) 3-25.oktober - Tour of Guangxi (Kina) 5-10.november Edvald Boasson Hagen: Strade Bianche (Italia) 1.august - Milano-Sanremo (Italia) 8.august - Critérium du Dauphiné (Frankrike) 12-16.august - NM 22.august - Tour de France 29.august-20.september - Amstel Gold Race (Nederland) 10.oktober ELLER Gent-Wevelgem (Belgia) 11.oktober - Flandern rundt (Belgia) 18.oktober - Paris-Roubaix (Frankrike) 25.oktober Kristoffer Halvorsen: ukjent Alexander Kristoff: Milano-Torino (Italia) 5.august - Milano-Sanremo (Italia) 8.august - Critérium du Dauphiné (Frankrike) 12-16.august - NM 22.august - EM (Frankrike) 26.august - Tour de France 29.august-20.september - Binche-Chimay-Binche (Belgia) 6.oktober - Gent-Wevelgem (Belgia) 11.oktober - Scheldeprijs (Belgia) 14.oktober - Flandern rundt (Belgia) 18.oktober - Driedaagse Brugge-De Panne (Belgia) 21.oktober - Paris-Roubaix (Frankrike) 25.oktober Vegard Stake Laengen: Tour de l’Ain (Frankrike) 7-9. august - Tour du Limousin (Frankrike) 18-21. august - Tour Poitou-Charentes (Frankrike) 27-30. august Rasmus Fossum Tiller: Strade Bianche (Italia) 1.august - Milano-Sanremo (Italia) 8.august - Tour de Wallonie (Belgia) 16-19.august - NM 22.august - Tirreno-Adriatico (Italia) 7-13.september - BinckBank Tour (Belgia/Nederland) 29.september-3.oktober - Scheldeprijs (Belgia) 14.oktober - Flandern rundt (Belgia) 18.oktober - Paris-Roubaix (Frankrike) 25.oktober

Kristoffer Halvorsen har ikke svart på TV 2s henvendelser tirsdag

Tre til TdF, mange til NM, Kristoff til EM

Kristoff, Bystrøm og Boasson Hagen blir etter alt å dømme de norske innslagene i årets Tour de France.

Den utsatte utgaven av verdens største sykkelritt skal etter planen starte i Nice 29.august og konkludere i Paris 20.september. Dette til tross for at smittetallene i Frankrike, som i mange andre land i Europa, nå er på vei opp igjen.

Hagen og Foss blir etter planen de to norske alibiene i Giro d'Italia i oktober, men det ser enn så lenge ut som om den tredje og siste Grand Touren, Vuelta a España, vil gå uten nordmenn i år.

Som det går frem av oversikten over, vil de aller fleste profilene sykle NM 22.august, syv dager før Tour de France.

Kristoff har også lyktes med å overtale arbeidsgiveren sin til å få sykle EM i Plouay, Frankrike, onsdag 26.august, bare tre dager før Touren begynner i Nice.

Bystrøm forteller til TV 2 at han etter alt å dømme ikke får grønt lys av laget til å delta for Norge, da UAE-sjefene mener rittbelastningen og logistikkutfordringene blir for store rett i forkant av Touren.

Herrenes fellesstart i VM i Sveits er av den meget kuperte sorten og vil bli arrangert bare syv dager etter at Tour de France er unnagjort. Hagen er ventet å lede det norske laget der, og han vil sannsynligvis få ryttere som Foss og Odd Christian Eiking (Circus-Wanty Gobert) med seg.

– Passer litt ekstra på når en har spedbarn i hus

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har designet en ambisiøs kalender, hvor altså de tre største etapperittene, alle de store klassikerne, EM, VM og en rekke andre ritt skal unnagjøres mellom august og november.

Koronapandemien gjør imidlertid at det nesten daglig avlyses ritt rundtom i Europa, og flere av de norske rytterne virker forberedt på at sesongen fort kan bli satt på pause enda en gang.

– Jeg er forholdsvis trygg på å unngå smitte på meg selv per dags dato, men det kan jo forandre seg. Vi er jo på en måte i karantene når vi sykler ritt. Og alle ryttere og folk i støtteapparatet må jevnlig ta koronatester. Vi har også en egen kokk som lager mat kun til oss, så vi er godt beskyttet sånn sett, sier Bystrøm, som tidligere i år ble far for første gang.

– En passer jo litt ekstra på når en har spedbarn i hus, men rittprogrammet er forholdsvis bra på den måten at vi tar Milano-Torino, Milano-Sanremo og Critérium du Dauphiné i én og samme tur. Så blir det en liten uke i Norge før Touren. Så det blir ikke så mye reising frem og tilbake mellom ritt, sier han.

Førsteårsproff Foss skal etter planen sykle fem ritt i fem ulike land i det som gjenstår av sesongen.

– Jeg stoler på laget og er foreløpig komfortabel med det (å krysse landegrensene såpass mange ganger, journ. anm.), men så spørs det jo helt om pandemien eskalerer, sier han.

Grøndahl Jansen, som vil ha klassikerne som sitt hovedmål i høst, er ikke bekymret for reisingen alle rittene medfører.

– Jeg er komfortabel med litt reising. Det er vel heller ikke så mange land til slutt, sier den Andorra-baserte Jumbo-Visma-rytteren.

