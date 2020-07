Påkjørt to uker før hun syklet inn til NM-gull

Syklist Katrine Aalerud (25) havnet i veien for en bilist bare to uker før NM. – Jeg kjente at kroppen hadde fått seg en trøkk.

Katrine Aalerud tok i helgen en svipptur hjem til Norge, og tok like så godt med seg en NM-tittel i tempo tilbake til Spania. Hun syklet inn til gull, syv sekunder før Vita Heine. Dette er hennes første gull i et NM.

– Jeg landet i Norge sent fredag kveld og dro tilbake tidlig søndag morgen. Det var veldig gøy å få konkurrere litt igjen, sier hun til TV 2.

25-åringen har bodd i Pamplona siden februar, hvor hun sykler for profflaget Movistar. Hun valgte å bli på tross av pandemien, og har brukt tiden i isolasjon på å trene godt og samle krefter.

– Jeg valgte å bli her nede for å være nær laget. Det har blitt mange timer med sykkeltrening på rulle her i huset. Heldigvis har jeg hatt en hageflekk også, så jeg har kunnet nyte sola litt, sier hun lattermildt.

– Jeg havnet på panseret med hodet først

Men NM-deltakelsen var ikke en selvfølge for Vestby-jenta. Bare to uker før rittet var hun involvert i en trafikkulykke på vei hjem fra trening.

PROFF: Aalerud har vært en del av Movistar siden starten av 2020. Laget er på sportens øverste nivå. Foto: Heiko Junge

– Jeg var ikke mer enn 500 meter fra huset, da jeg plutselig ble påkjørt i en rundkjøring. Det var visst en dame som hadde fått sola i øynene. Hun kom i stor fart og jeg havnet på panseret med hodet først. Hjelmen knakk i to, så det kunne gått verre.

Movistar-rytteren ble sendt rett til sykehuset på sjekk, etter at hun opplevde både kvalme og hodepine.

– Bildene var fine, men formen var ikke helt på topp den første uka. Jeg hadde oppfølging av lege og fysioterapeut på laget hver dag, og de holdt meg litt i tøylene. Jeg kjente at krasjen satt litt i, og det holdt med én time trening hele uka etter.

Fokus mot Giro d'Italia og EM

Og 25-åringen er veldig ivrig etter å komme i gang for fullt igjen.

– Man vil jo gjerne tilbake i trening så fort som mulig, men laget var bekymret. Jeg hadde nok ikke vært tilbake så raskt dersom jeg startet rett på. Og heldigvis rakk jeg NM også, fortsetter hun.

Under selve rittet merket hun at kroppen hadde fått seg en trøkk, men visste at formen var god nok og at hun kunne kjøre bra uansett.

Aalerud føler at kroppen er klar for full trening igjen, og befinner seg for øyeblikket på høydetrening i Andorra. Forrige uke deltok hun i et ritt i Spania ved siden av NM, og er klar for månedene som kommer.

– Forhåpentligvis gjennomføres Giro d'Italia i september og EM, så nå er det fullt fokus på det!