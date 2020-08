Da Rikke og Flemming giftet seg, ville han flytte inn med en annen kvinne

Rikke Møldrup Rasmussen (49) og Flemming Møldrup (50) giftet seg den 5. juli i fjor, men paret valgte likevel ikke å flytte sammen. I stedet flyttet Flemming inn med sin venninne og forretningspartner Nicoline – med Rikkes velsignelse.

Paret forteller at de ikke lenger kjenner på usikkerheten over å leve utradisjonelt. Tvert imot forteller de at det har vært deilig å røske opp i det konservative.

– Forholdet vårt startet et annet sted enn de andre forholdene jeg har vært i. Jeg har hatt andre kjærlighetseventyr bak meg og har bagasje, og det har gjort at jeg kunne se at den tradisjonelle veien ikke var den eneste, sier Rikke Møldrup Rasmussen.

Saken ble først omtalt av KK.

Savn erstattes av gjensyn

Rasmussen forteller at det mange årsaker til at paret valgte å være særboere.

Hun har blant annet en datter på 16 som bor hjemme, og en sønn på 23 som har flyttet ut. Mannen hennes har også en datter, som er 12 år.

– Jeg har levd som samboere før og opplevd at det kan være utfordrende for alle, sier hun.

Av hensyn til barna og av hensyn til forholdet valgte derfor Rasmussen og mannen at de skulle leve sammen, men fra hverandre.

– Vi har begge et liv i tillegg til forholdet vårt, og det gjør at vi ikke smelter helt sammen, og at vi har tid og energi til å være oss selv. Det gir en frihet samtidig som at vi gjør en ekstra innsats når vi er sammen. Fravalget føles som et tilvalg, sier hun.

På kant med kjernefamilien

– Hvilke negative sider opplever du ved å være særboere?

SÆRBOERE: Flemming Møldrup (50) og Rikke Møldrup Rasmussen (49) giftet seg 5. juli fjor. De har bestemt seg for å leve under hvert sitt tak. Foto: Privat

– Jeg synes ikke at det er noe negativt, men det krever litt mer planlegging. Savnet erstattes jo av glede når vi er sammen igjen, sier Rasmussen.

Å velge å ikke bo sammen når man er gift bryter med det klassiske bildet av kjernefamilien.

– Hvordan reagerer andre på ordningen deres?

– Det er veldig mange som har en mening, men jeg synes vi skal huske på at nesten halvparten av alle ekteskap ender i skilsmisse. Kanskje fordi «vi bare gjør det som er forventet» og at vi glemmer å kjenne etter og snakke med partneren om hvordan man egentlig har lyst til å leve livet, sier hun.

Når paret forteller om årsaken til valget og om hvordan det fungerer i praksis, blir likevel flesteparten positive.

– Da sier ofte folk «Det høres jo veldig fint ut», sier hun.

Kan redusere konfliktnivået

– Å være særboere bryter med hvordan folk flest ser på den tradisjonelle kjernefamilien, sier Irene Levin.

Hun er professor emerita ved fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet og har tidligere forsket på særboskap.

Levin forteller at det finnes flere grunner til at par velger å leve separat men at det ofte er på grunn av jobb eller av hensyn til barna.

– Når man skaper en stefamilie, så vil den ene parten måtte forholde seg til den andres barn på måter som ikke alltid er like enkelt. Hvis man i stedet velger å opprettholde to hjem kan distansen gjøre at man unngår konflikt og spenninger knyttet til hvor delaktig man skal være i foreldrerollen overfor den andres barn. Reduserer man konfliktnivået vil det være positivt for parforholdet, sier hun.

Forskeren mener også at ordningen kan gjøre at foreldrene lettere kan imøtekomme barnas respektive behov.

Ifølge Levin er det sjeldent at par er særboere hele livet. Ofte er det snakk om en periode, for eksempel frem til barna blir store. Særboerskap oppløses enten ved brudd eller at paret velger å flytte sammen.

– Ender i brudd

Også Frode Thuen mener at kjernefamilien er ikke den eneste vellykkede konstellasjonen. Likevel erfarer han at særboskap oftere ender i brudd enn samboerskap.

– All erfaring tilsier at særboskap oftere ender i brudd, rett og slett fordi det er vanskeligere å leve sammen på den måten, sier Thuen.

Han viser til forskning på særboere og samboere hvor man spør hvem som er personenes nærmeste pårørende. For særboere svarer en stor andel andre enn samboeren eller kjæresten, mens for par som bor sammen svarer de hverandre.

– Det henger sammen med at det kan være vanskeligere å etablere den grunnleggende tryggheten og tilhørigheten når man bor fra hverandre, sier han.

Han ser likevel flere fordeler ved at par velger å bo under hvert sitt tak.

– Man kan slipper flere av de daglige uoverensstemmelsene og kranglene. I tillegg kan man få større glede av hverandre når man først er sammen. Det er ikke bare ulemper, men jeg oppfatter at den typen forhold gir mindre stabilitet enn når man lever sammen, sier Thuen.

Drømmer om kjernefamilien

Hvis man ser på de eldste aldersgruppene derimot, er det vanligere å velge å være særboere, sier Levin. Blant de yngre er ordningen lang mindre populær, forteller Thuen.

– Hvis du spør unge mennesker om hvordan de ser for seg fremtiden, så oppgir nesten 90 prosent av de ønsker å leve sammen i et monogamt parforhold. Samtidig så vet vi at mange ikke lykkes med det, og at cirka 40 prosent ender opp med å skille seg i Norge, sier han.

Statistisk sentralbyrå fører ikke tall på hvor mange som bor som særboere i Norge.

Et eget eventyr

For Rikke Møldrup Rasmussen (49) Flemming Møldrup (50) betyr ikke valget om å være særboere at de nødvendigvis må være det for alltid.

– Vi kommer helt sikkert til å bo sammen en gang, men vi har valgt å vente til barna flytter hjemmefra. Jeg har hatt barn dobbelt så lenge som Flemming, og jeg har begynt å se frem imot et liv hvor barn, logistikk og alt hva det bringer med seg ikke er førsteprioritet i hverdagen min, sier Rasmussen.

I fremtiden drømmer paret om å flytte ut av byen, tett på vannet og naturen.

– Da skal vi skape vårt eget eventyr, sier hun.