Real Madrid-spiller med positiv korona-test

Klubben bekrefter på sine hjemmesider at Mariano Diaz har testet positivt for korona-viruset.

– Etter at vår førstelagstropp gjennomførte korona-tester i går, har Mariano avgitt et positivt resultat. Spilleren er ved god helse og i isolasjon i sitt eget hjem, skriver klubben.

Ifølge Marca har Real Madrid-troppen hatt noen dagers fri etter at seriespillet ble avsluttet. Dermed ble alle spillerne testet da de returnerte fra ferie, men testene skal ha blitt gjennomført hjemme hos spillerne.

Spilleren kommer ikke til å bli med på Champions League-kampen mot Manchester City. Mariano skal ikke ha deltatt på tirsdagens trening.

26-åringen har spilt syv kamper og scoret ett mål for den spanske storklubben denne sesongen. Scoringen kom i El Clásico-oppgjøret mot Barcelona i mars.

Angriperens forrige opptreden kom som innbytter i 1-0-seieren mot Getafe i starten av juli.

Manchester City leder 2-1 etter den første CL-kampen i Spania. Returoppgjøret spilles 7. august.

I Storbritannia er det nå karanteneregler for alle som kommer til landet fra Spania, men det vil gjøres unntak for profesjonelle idrettslag som kommer for kamper. Det er dermed ventet at storkampen vil spilles som planlagt på Etihad.