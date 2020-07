Frykter ny bølge i Europa: – Det er opp til oss

For få uker siden var det nær 150 land som rapporterte om få nye smittetilfeller, nå gjelder dette 95 land, ifølge Tysklands folkehelseinstitutt RKI, skriver BBC.

Tyske myndigheter sier de er «svært bekymret» over den økende smitten i landet.

Også i Belgia øker antall nye registrerte smittetilfeller. Mot slutten av uka kan landet bli rødt dersom situasjonen ikke endrer seg, opplyser Folkehelseinstituttet tirsdag.

Lenger nordvest på kontinentet, i Storbritannia, mener han å se tegn på en ny smittebølge i Europa.

Advarer

– La oss være tydelig rundt hva som skjer i Europa, blant noen av våre europeiske venner. Jeg er redd vi noen steder begynner å se tegn på en andre bølge av pandemien, sier statsminister Boris Johnson, skriver The Telegraph.

KAN BLI "RØDT": Belgia kan bli rødt i løpet av uka hvis ikke situasjonen endrer seg. Her tester en helsearbeider en pasient utenfor sykehuset i Brussel. Foto: Johanna Geron / Reuters / NTB scanpix

Johnson forsvarte tirsdag regjeringens beslutning om å innføre karantene for de som kommer tilbake fra Spania.

Samme beslutning tok norske myndigheter forrige uke.

Johnson sier at det er opp til hver enkelt om de vil ta risikoen det medfører å reise utenlands i den nåværende situasjonen, men han advarer om at det kan komme en ny bølge.

Dobling på to dager

Tyskland har kommet langt bedre unna pandemien enn en rekke andre land i Europa, med drøyt 9.200 koronarelaterte dødsfall så langt.

Men nå ber RKI-lederen folk skjerpe seg.

– Vi er midt i en raskt utviklende pandemi, sier RKI-lederen Lothar Wieler, skriver BBC.

I Norge kan mye tyde på at folk har senket skyldrene etter virusvåren. Samme tendens ser tyske myndigheter.

Wieler sier at tyskerne slurver mer enn tidligere. Han oppfordrer folk til å bruke masker og respektere regler for avstand og hygiene.

– Vi vet foreløpig ikke om det er starten på en ny bølge, men det kan være, sier Wieler.

– Men jeg er optimistisk hvis folk følger hygienereglene. Det er opp til oss, sier han.

Fra mandag til tirsdag nesten doblet antallet nye smittetilfeller seg i Tyskland, fra 340 til 633 nye tilfeller, skriver BBC.

Over grensa

I Belgia har situasjonen endret seg raskt de siste dagene.

FHI melder tirsdag at nyinnhentede tall viser at Belgia ligger på 27,5 nye tilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

For at et land skal være «grønt», altså et land nordmenn kan reise til uten å måtte i karantene når man kommer hjem, er grensen for nye tilfeller satt til 20.

Instituttet varsler at landet vil bli rødt dersom situasjonen ikke endrer seg.

Ber om unntak

Forrige uke endret FHI reglene for Spania og Andorra. Begge landene ble «røde», noe som innebærer karantene ved hjemreise.

Spanske myndigheter ber Norge og Storbritannia til å unnta trygge, spanske regioner fra reiserestriksjoner og karanteneplikten.

Folkehelseinstituttet sier til NTB at dette foreløpig ikke er mulig.

Kanariøyene og Balearene har per mandag 7,06 og 9,22 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, ifølge VG.