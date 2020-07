Foretar søk i hage

Tirsdag informere tyske påtalemyndigheter om at de har igangsatt søk i en hage. Søket knyttes til forsvinningen av Madeleine McCann, som forsvant i 2007.

Hagen, som ligger i byen Hannover, sør for Hamburg, er tilknyttet til den tyske mannen som er mistenkt for å ha bortført jenta. Han skal angivelig ha bodd i området ved en tidligere periode.

Det er uklart hva som blir søkt etter.

Ifølge den tyske lokalavisen Hannoversche Allgemeine har stedet, som er skjermet for innsyn, blitt ryddet, og politiet har blitt sett på stedet med mye utstyr, i tillegg til en gravemaskin.

MYE UTSTYR: Politiet har tatt med seg mye utstyr i hagesøket, blant annet en gravemaskin. Foto: Peter Steffen

Sammen med store politistyrker er også en fangetransportør på stedet. Det er uvisst om noen bor i lokalene rundt området som blir undersøkt. Sporhunder blir også brukt i søket. Politiet vil holde på med søket onsdag.

Knytter søk til Maddie-etterforskning

Braunschweig statsadvokatkontor og tysk politi har sammen startet søket.

– Jeg kan bekrefte at søket som foregår er knyttet til etterforskningen rundt Maddie-saken, sa Julia Meyer fra advokatkontoer til The Associated Press.

Hun kunne ikke si noe mer om detaljene rundt, og sa politiet trengte mer tid til å gjøre seg ferdige.

STORE STYRKER: Politiet har satt inn store styrker i søket de kobler til Madeleine McCann. Foto: Peter Steffen

Søkte i brønner

Den britiske jenta forsvant i 2007 da hun var på ferie med familien langs kysten på Praia de Luz i Portugal. På det tidspunktet var hun tre år.

Tidligere i juli søkte portugisisk politi i brønner rundt Algarve-regionen, hvor hun forsvant. Ifølge portugisiske medier fant de ingen spor av jenta i brønnene, men etterforskere uttalte på det tidspunktet at de hadde grunnleggende bevis i saken.

En 43 år gammel tysk mann er mistenkt i saken for å ha bortført og drept Madeleine. Mannen er også tidligere dømt for overgrep mot barn, og soner en narkotikadom i et fengsel i Tyskland.