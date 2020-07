Det finnes sjeldne biler og det finnes unike biler. Bilen på disse bildene tilhører definitivt den siste kategorien. Selv om det "bare" er en Ford.

80-tallet var storhetstiden for GTI-bilene. Små, raske og morsomme.

De kostet litt, men det var jappetid i Norge og pengene satt løst. Mange slo til og realiserte drømmen.

Men det fantes én bil som satte alle de kjappe, små GTI-bilene fullstendig i skyggen. Nemlig Ford Sierra RS Cosworth. Råskinn-utgaven av familiebilen Sierra – med den gedigne bakspoileren. Olala!

Dette var noe av det aller tøffeste man kunne ha midt på 80-tallet.

Biltyvenes favoritt

RS-emblem på bakluka på en Ford har alltid betydd noe ekstra. Med denne tok Ford det et langt steg videre. Der GTI-bilene gjerne bød på noe over 100 hestekrefter, kom råskinnet fra Ford med motor fra den anerkjente britiske motorbyggeren Cosworth. Her var det over 200 gamp! Heftig var bare forbokstaven.

Heftig var også prisen. Rundt 400.000 kroner kostet Sierraen ny i Norge. Noen tok seg råd til det. Men problemet var ikke bare å få finansiert den. Det ble også et problem forsikre disse bilene. For selv om mye var gromt på Cosworthen, var dør- og tenningslåser hyllevare fra Ford, med dertil kvalitet. Eller rettere sagt mangel på sådan. Dermed var det ikke veldig vanskelig å stikke av med den.

Å si at disse bilene ble et yndet objekt for biltyver er en grov underdrivelse. Det fantes bander som spesialiserte seg på å stjele dem. Det finnes vel ikke noen slike biler som ikke har blitt stålet minst én gang …

Derfor stjeles det nesten ingen biler lenger

Akkurat denne bilen har rattet på "feil" side, slik som mange andre heftige biler fra Ford.

Unik før-serie bil

Bilen på disse bildene er til salgs, og prisen er ventet å bli betydelig høyere enn den kostet ny i 1985.

Noe av forklaringen på det, er at dette faktisk er den eneste gjenværende av ti prototyper / før-serie-biler som ble bygget. Den ble produsert i november 1985, ni måneder før den regulære produksjonen kom i gang. Den har noen unike detaljer som produksjonsbilene ikke har.

Bilen er også den som ble vist for publikum på ulike utstillinger og show. Den hadde dessuten hovedrollen i fabrikkens reklamefilm, "Cars Of The Future".

Her kjører vi en Volvo til 25 millioner

Tredørs Sierra Cosworth med den store vingen er et bil-ikon.

Omflakkende tilværelse

Cosworth-modellen var svært suksessrik i motorsport. Syv av disse ti prototypene ble bygget om til rallybiler og levde harde billiv. De to andre ble registrert opp for gatebruk og eksisterer ikke mer. Dette er altså den eneste gjenværende av de ti.

Men også dette eksemplaret har levd et interessant og omflakkende liv. Den endte etter hvert i New Zeeland i 1994, hos en lokal Ford-forhandler. Før den igjen ble solgt videre til en privatperson.



I 2016 ble bilen reeksportert til England, hvor den har vært oppbevart siden. Nå er den atter klar for et nytt eierskifte.

Her sparer du rundt 400.000 kroner på 0,1 sekund

Vi tror at det å ha dette 80-talls ikonet i garasjen, kan være en både god og morsom investering

Høy prisklasse

Bilen skal selges på auksjon. Prisen på skjønnheten som underveis har blitt møysommelig puset opp og vedlikeholdt, er forventet å havne på mellom 39-59.000 britiske pund. Det tilsvarer mellom 460.000 og 700.000 norske kroner. Moms kommer i tillegg, om man skal ta den hit til landet. Vi blir heller ikke veldig overrasket om prisene plutselig skulle skyte ytterligere i været her. At dette er en unik før-serie-bil kan nok også trigge samlere med stor lommebok.

Vi tror at det å ha dette 80-talls ikonet i garasjen, kan være en både god og morsom investering. Selv om prisen fort er det doble av hva den kostet ny i sin tid.

