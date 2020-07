Flere kyr drept da høyspentledning falt ned i Valdres: – Grusomt

Fem kviger, to kyr og én kalv ble funnet drept da en høyspentledning falt ned i Nord-Aurdal kommune mandag formiddag. Bonde Knut Roar Aaberg forteller til TV 2 at han var sammen med familien da han fikk den triste nyheten.

– Hva er sjansen for at kyrne var der tilfeldig? Jeg syns det surrealistisk. Det virker som at dyrene døde momentant uten lidelse, så det er jo en liten trøst, forteller Aaberg.

Det var avisen Valdres som omtalte saken først.

Dyrene, som var en del av en flokk på 58 dyr, ble funnet samlet med en uisolert strømkabel mellom seg. De avdøde kvigene var i tillegg drektige og skulle få kalv neste vår.

Aaberg, som har vært bonde i over 20 år, er preget over hendelsen.

– Det må ha vært grusomt å finne dem slik. Jeg har et spesielt forhold til dyrene mine. Sommeren skal være den fineste tiden for dyrene, men slik ble det ikke. Det er ikke dette man forventer seg.

Tar ansvar

Kraftselskapet Valdres Energi Nett tar ansvaret for hendelsen. Foto: Knut Roar Aaberg

Administrerende direktør Bjørg Brestad i Valdres Energi Nett forteller til Avisa Valdres at kraftselskapet tar ansvaret for hendelsen.

– Det var et ekstremt sammentreff at kyrne var akkurat der. Men når det skjer, velger vi selvfølgelig å ta ansvaret, i og med at vi hadde en jordfeil, sier Brestad til avisen.

– Sjansen for at en slik hendelse inntreffer er veldig liten, men hvis hendelsen først skjer, blir gjerne konsekvensen fatal.

Både Mattilsynet og politiet er varslet. Bonden er glad for at kraftselskapet har tatt ansvar for hendelsen.

– Dette er jo selvfølgelig også et økonomisk tap for meg når det er fem drektige kviger. Det er veldig snilt gjort av kraftselskapet at de vil dekke skadene og ta ansvar.