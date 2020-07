Tre nye smittetilfeller i Moss

Saken oppdateres!

Dagen etter at Moss kommune kalte inn til pressekonferanse om utbruddet, er tre nye personer bekreftet smittet.

Det melder kommunen på sine hjemmesider tirsdag.

I en pressemelding skriver kommunen at én av de bekreftede smittede det siste døgnet er ansatt ved Rosnes omsorgsboliger. Dermed er tre ansatte og én beboer smittet av viruset i omsorgsboligene.

Den ansatte som er smittet, skal ha hatt nærkontakt med en av de som har blitt smittet den siste tiden.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus har bestemt at alle ansatte og beboere ved boligene skal testes for smitte.

Det siste døgnet er det tatt 90 koronatester av personer i Moss.

Spores tilbake til privat arrangement

Kommunen opplyser om at de siste 16 tilfellene antageligvis kan spores tilbake til et privat arrangement. Kommunen opplyser om at selskapet ikke har funnet sted i Moss.

– Det er ikke slik at alle disse 16 har vært til stede i samme selskap, skriver de.

Kommunen er i dialog med selskapet, og går nå gjennom den informasjonen de har mottatt.

– Vi står midt i en pandemi



De siste to ukene har det blitt registrert 24 nye smittetilfeller i kommunen.

Ordfører Hanne Tollerud sa mandag at antallet nye smittede er «alvorlig», og at det er en «påminnelse om at vi står midt i en pandemisituasjon med et virus som sprer seg raskt».

ORDFØRER: Hanne Tollerud. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Ordføreren oppfordrer dem som har vært på arrangementer med over 200 deltagere, om å revurdere om de skal besøke foreldre eller folk i risikosonen.

Krogshus sa mandag at de nye koronatilfellene kan knyttes til et privat selskap og har koblet inn politiet for å få tak i arrangøren.