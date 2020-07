UEFA bekrefter: England kan få åtte lag i Europa neste sesong

Se sammendrag av kampen som sikret Tottenham Europa-spill neste sesong i vinduet øverst!

Den engelske ligasesongen ble ferdigspilt søndag, og blant det som virket avklart var utdelingen av plasser i europeiske turneringer.

Manchester United og Chelsea sikret seg de viktige topp fire-plassene som gir Champions League, mens Tottenham snek seg forbi Wolverhampton på oppløpssiden og sikret 6. plassen som garantert gir Europaliga-spill.

Det var i hvert fall den umiddelbare konklusjonen hos de fleste, inkludert José Mourinho og co. som feiret etter kampslutt i siste runde.

Men så begynte mange å spekulere i sosiale medier, med henvisning til Premier Leagues egne hjemmesider der det tydelig står skrevet «The maximum number of English teams in UEFA competitions is seven» - det maksimale antallet engelske lag i UEFA-turneringer er sju.

Supportere av blant annet Tottenham og Arsenal begynte å regne på ting, for dersom dette var tilfelle ville det vel trolig bety at førstnevnte - som trodde de var matematisk sikre på sin 6. plass - faktisk allikevel kunne risikere å havne utenfor de europeiske turneringene neste sesong?

Tell bare opp selv: Liverpool, Manchester City, Manchester United og Chelsea skal alle til Champions League. I tillegg vil Wolverhampton få en plass i samme turnering dersom de vinner Europaligaen. Det betyr at kun to plasser i Europaligaen gjenstår, og i England er det slik at Europaliga-plassene går til 5. plassen i serien, FA-cupvinner og ligacupvinner.

Leicester ble nummer fem og er garantert en plass i Europas nest gjeveste klubbturnering. Og ettersom Manchester City allerede har vunnet ligacupen, frigis nok en plass til ligaplassering, noe som fikk Spurs-fansen til å virke sikre på at 6- plass var nok. Men så har man Arsenal, som havnet utenfor de europeiske plassene i ligaen, som skal spille FA-cupfinale på lørdag. Dersom de vinner den, skal de også garantert til Europaligaen neste sesong.

Dette ville bety at dersom det kun er sju plasser for engelske lag i Europa, ville Spurs-fansen potensielt måtte vente ytterligere tre uker for å få avklart hvorvidt Wolverhampton faktisk kommer til å vinne inneværende sesong av Europaligaen før de kunne juble ordentlig for plass i Europa neste sesong.

Ettersom rivaliseringen mellom Arsenal og Tottenham er som den er, var dette selvsagt noe mange tok til orde for, spesielt fordi ingen så ut til endelig å kunne bekrefte hva som faktisk var de riktige opplysningene.

Kun to engelske lag spilte Europaliga etter Manchester United vant turneringen

TV 2 har selv vært blant dem som tidligere har opplyst om at makstaket for engelske klubber i Europa er sju, noe som også var tilfellet da Manchester United vant Europaligaen i 2016/17-sesongen. Den gang deltok kun Arsenal og Everton i Europaligaen av engelske lag den påfølgende sesongen.

Sent mandag kveld kunne imidlertid Sky Sports opplyse om at de har vært i kontakt med UEFA. Overfor den engelske mediegiganten bekrefter det europeiske fotballforbundet at England kan få åtte lag i europeiske turneringer neste sesong, men kun dersom det nevnte scenariet der Wolves vinner Europaligaen og Arsenal vinner FA-cupen inntreffer.

Det vil altså ikke være slik at Wolves-seier i Europaligaen, som selv sender dem til Champions League, vil være nok til at England tilbys en ekstra europeisk plass i seg selv. Det samme gjelder dersom Manchester City eller Chelsea vinner Champions League eller Manchester United vinner Europaligaen.

Ordningen med åtte engelske lag i Europa inntreffer kun dersom Arsenal blir FA-cupmester og Wolves vinner Europaligaen. Med andre ord: Om Arsenal taper FA-cupfinalen lørdag, kan de ikke selv (i kraft av sin 8. plass på tabellen) håpe på Wolves-seier i Europaligaen og på den måten snike seg til Europa via bakveien.

Gratis på Sumo: Åpen Mourinho til TV 2 - tror på edelt metall neste sesong

Hvilke utslag gjør FA-cupfinalen?

Lørdagens FA-cupfinale er dermed direkte avgjørende for hvorvidt Arsenal skal spille i Europa neste sesong eller ikke. Taper de for Chelsea, står de utenfor for første gang siden 1995/96-sesongen.

Vinner Chelsea, skal Wolves spille Europaligakvalik (går inn i 2. kvalikrunde), mens Tottenham går direkte til gruppespillet sammen med allerede gruppespillsklare Leicester.



Vinner Arsenal, går de selv direkte til gruppespillet mens det er Tottenham som må spille kvalifisering. Da havner også Wolverhampton utenfor Europa neste sesong, hvis de da ikke skulle vinne Europaligaen senere i august.

OPPSUMMERT: Slik påvirker FA-cupfinalen og de europeiske cupfinalene engelske lags plasser i Europa i 2020/21 Dersom Manchester City eller Chelsea vinner Champions League eler Manchester United vinner Europaligaen Hvis Manchester City eller Chelsea vinner Champions League denne sesongen, blir det ingen ekstra plasser i europeiske turneringer for engelske klubber neste sesong. Det samme gjelder dersom Manchester United vinner Europaligaen og på den måten får en direkteplass i Champions League neste sesong, ettersom de allerede har kvalifisert seg for samme plass via seriespillet. Dersom Chelsea vinner FA-cupen Leicester er klare for gruppespillet i Europaligaen på grunn av sin 5. plass i Premier League. Tottenham er klare for gruppespilet i Europaligaen og trenger ikke å spille kvalifisering på grunn av sin 6. plass i Premier League. Wolverhampton går inn i Europaligaens andre kvalifiseringsrunde på grunn av sin 7. plass i Premier League. Dersom Arsenal vinner FA-cupen Arsenal er klare for gruppespillet i Europaligaen som FA-cupmester. Leicester er klare for gruppespillet i Europaligaen på grunn av sin 5. plass i Premier League. Tottenham går inn i Europaligaens andre kvalifiseringsrunde på grunn av sin 6. plass i Premier League. Wolverhampton vil ikke spille i Europa, dersom de ikke selv vinner Europaligaen denne sesongen. Dersom Wolverhampton vinner Europaligaen og Chelsea vinner FA-cupen Wolverhampton blir kvalifisert for Champions League-gruppespillet i 2020/21. Leicester og Tottenham går rett til gruppespillet i Europaligaen. Dersom Wolverhampton vinner Europaligaen og Chelsea vinner FA-cupen Dette er den eneste måten åtte Premier League-klubber kan spille i europeiske turneringer neste sesong. Wolves slår følge med Liverpool, Manchester City, Manchester United og Chelsea til Champions League-gruppespillet neste sesong som vinner av Europaligaen. Arsenal er klare for gruppespillet i Europaligaen som FA-cupmester. Leicester er klare for gruppespillet i Europaligaen på grunn av sin 5. plass i Premier League. Tottenham går inn i Europaligaens andre kvalifiseringsrunde på grunn av sin 6. plass i Premier League. Kilde: Sky Sports

PS! Premier League starter igjen 12. september. Med Europaligafinale 21. august og Champions League-finale 23. august, er det forventet at Premier League vil gi de involverte engelske lagene en ekstra pause før de spiller sin første PL-kamp sesongen 2020/21.