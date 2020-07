Prins Joachim på bedringens vei

Den danske kongehuset opplyser om at prins Joachim (51) er på bedringens vei, etter han ble operert for blodpropp.

Prins Joachim er på bedringens vei. Det opplyser det danske kongehuset i en pressemelding.

Prinsen ble innlagt ved Universitetssykehuset i Toulouse i Frankrike sendt fredag kveld denne helgen. Lørdag ble han operert for blodpropp i hjernen.

Ifølge kongehuset har legene vurdert at innleggelsen, og behandling på intensivavdeling, ikke vil gi fysiske eller andre mén, som følge av blodproppen.

– Sykehusets medisinske team har vurdert at risikoen for tilbakefall er meget liten, skriver kongehuset.

Det forventes at prinsen blir flyttet fra intensivavdelingen snarest, men at han fremdeles vil være innlagt i den kommende tiden.

Danske Ekstra Bladet har vært i kontakt med kongshusets kommunikasjonsavdeling. De ønsker ikke å kommentere hvor lenge prinsen vil være innlagt.

Takker for støtte

Både prins Joachim og prinsesse Marie vil takke for støtte og hilsener som de har mottatt de siste dagene. I tillegg skriver de at dronning Margrethe takker for sympatien kongefamilien har mottatt.

De ønsker ro rundt familien, og ber om respekt for privatlivet.

Ble intervjuet

Sammen med familien sin var han på sommerferie i Château da Cayx, som er avdøde prins Henriks vinslott.

Kort tid før prinsen ble innlagt på sykehus ble han intervjuet av den franske avisen La Depeche på slottet i Frankrike.

– Denne eiendommen ligger hjertet mitt nær, fordi jeg har hatt så mange fantastiske øyeblikk sammen med min familie her, samt at vi har denne nydelige utsikten, sa han.

Den franske journalisten Jean-Luc Garcia, som intervjuet paret, fortalte til Danske TV 2 at paret var veldig avslappet, som tok henne i mot med smil og godt humør.