Reiselivet med bønn: – Vi er i en krevende situasjon

– Det vil gjøre det billigere å ha ferie og da skaper det norske folk arbeidsplasser rundt i det fantastiske landet vårt. Jeg tror mange har fått øynene opp for utfordringer. Man har vært i Nord-Norge og sett hvor dyre ferjeprisene er, men hvor fantastisk flott det samtidig er der. Det at vi har reist rundt i landet har gjort at vi har sett kostnadene, men også kvalitetene ved vårt land, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

I krisepakken fra Stortinget fikk reiselivet senket momsen fra 12 til 6 prosent for reiselivet frem til 31. oktober.

REIS I NORGE: Vedum vil gjøre det billigere å reise i Norge ut 2021. Foto: Privat

– Vi mener det bør fortsette ut 2021. Det er stor usikkerhet til vinteren og neste år. Reiseliv betyr enormt mye, og det er mellom 150.000 til 200.000 arbeidsplasser, sier Vedum til TV 2.

Han sier det vil koste rundt et par milliarder kroner.

– Det som er dyrt er permitteringene i hotell og reiseliv, sier Vedum.

– Hvor avhengig er reiselivet av den løsningen?

– Det er forskjellig i store deler av landet. I Nord-Norge er det mange utenlandske turister, som vi ikke vet om vil komme. På Østlandet er det mange konferansehoteller som kan slite. Hele landet hadde hatt godt av denne løsningen.

– For Norge er det en kjempefordel at vi kan få nye arbeidsplasser og reiselivet kan gi flere reiseplasser. Lav moms for reiselivet er det godt tiltak for å få flere arbeidsplasser, sier Sp-Vedum.

– Svært krevende situasjon

Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv, sier momsreduksjon vil være en svært viktig sak for næringen.

– Det er svært viktig å holde momsen lav også fremover. Reiselivet står fremdeles i en svært krevende situasjon og vi er bekymret for tida fremover med liten reisevirksomhet og restriksjoner som fører til svikt i konferanse og arrangementsmarkedet, sier Bergmål til TV 2.

TOMMEL OPP: Astrid Bergmål sier redusert moms vil være viktig for reisenæringen. Foto: Heiko Junge

Hun håper de andre partiene følger etter Vedum.

– Det er viktig å ha med seg at da reiselivsmomsen ble redusert i vår var det ingen aktivitet i reiselivsnæringen, det var full stopp. Dermed traff ikke dette virkemiddelet godt da det ble innført. Det er først nå, når det åpnes for mer aktivitet at redusert moms er et virkemiddel næringen kan nyte godt av. Derfor er det også svært viktig med en videreføring av den lave momssatsen ut 2021. Det vil gjøre en vanskelig situasjon enda vanskeligere om momsen økes som planlagt i oktober, sier Bergmål.

NHO: – Nødvendig

Kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv, Merete Habberstad, sier 80 prosent av medlemmene mener det vil ta mellom ett og tre år til man er tilbake i situasjonen for korona.

Næringspolitisk fagsjef i NHO, Ole Michael Bjørndal, er svært fornøyd med forslaget fra Vedum.

Nringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv., Ole Michael Bjørndal Foto: Per Sollermann/NHO Reiseliv

– Dette vil bety mindre avgifter for en næring i krise, sier NHO-fagsjefen.

Han sier totalen for «hotellmarkedet er svært dramatiske tall».

Bjørndal sier en redusert moms ut 2021 vil kunne tiltrekke seg utenlandsturister.

– Dette vil bety mye for transportleddet og tilgjengeligheten til det norske reiselivsproduktet. Dette omfatter fly, båter og busser, så det vil bety at norske reiselivsproduktet kan konkurrere om en liten økning i utenlandsmarkedet og tiltrekke seg flere utenlandske gjester.

Kollaps i nord

Nordkapp opplever en kollaps i turismen med hele 75 prosent nedgang sammenlignet fra juli i fjor til juli i år.

Nordkappklippen er et reisemål for hele verden og hadde i hele fjor 260.000 gjester. Kommunen lengst nord i Norge er blant landets mest reiselivsavhengige. I juli i fjor hadde attraksjonen 85.000 besøkende. I år var cirka 19.000 gjester innom, skriver Klassekampen.

– I et normalår har vi 1010 hotellsenger tilgjengelige. I år har vi 84 i drift, sier direktør Hans Paul Hansen ved Scandic Nordkapp.

Rica Eiendom, som eier bygningsmassen på Nordkapp platået, planla investeringer i hundremillionersklassen, men dette er nå utsatt.

– Den kraftige nedgangen i reiselivet rammer ikke bare oss. En rekke leverandører merker det hardt. Blant dem er bilutleiefirma, opplevelsesbedrifter, restauranter og suvenirselgere, sier Hansen.

Nord-Norge som landsdel har totalt sett ingen oppblomstring i turismen.

– Vi opplever ikke det turistrushet vi hører om fra Helgeland og Lofoten, sier Hansen.

– Gode tall noen steder i juli

– Det er helt i tråd med de innspillene vi har gitt til regjeringen. Vi sendte før sommeren et brev til Jan Tore Sanner og Erna Solberg i forbindelse med budsjettbehandlingen, sier Bjørndal til TV 2.

– Hvordan er situasjonen i reiseliv?

– For noen er den positiv, mens for andre er den vanskelig. Alt i alt er hotellmarkedet kraftig ned. Det er gode tall i juli noen steder, men vi vet det er kortvarig. Den store inntektskilden som er konferansemarkedet på høsten er svært usikkert.

Han sier begrensningen på 200 gir reduserte inntekter og en usikker fremtid for reiselivet. Derfor vil en reduksjon på momsen ut 2021 være kjærkomment.

– Det vil bety en halvering av normal avgift og ingen skal gå konkurs på grunn av statlige avgifter og skatter. Momsen har økt med femte prosent de fire årene og det var en belastning for mange. Nå er momsen satt ned til seks prosent fordi vi er i en ekstraordinær situasjon, men situasjonen er overhodet ikke over, sier Bjørndal.

