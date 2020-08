Mener kvinner bør få bedre oppfølging etter fødsel

I mars ble Stine Næss-Hartmann mamma for første gang. Da hun var på kontroll med sønnen seks uker senere, fikk hun ikke tilbud om hvorvidt hun også ville bli undersøkt.

– Jeg synes det er merkverdig at under en seksukerskontroll, sjekker de ikke det jeg hørt at man skal sjekke, nemlig bekkenbunnen, sier Næss-Hartmann til TV 2.

– Ved en seksukerskontroll burde kvinner blitt spurt om de ønsker å få sjekket bekkenet sitt, som knipemuskulatur. Vi vet at mange kvinner sliter med varige men etter fødsel, både etter keisersnitt og vaginal fødsel, fortsetter hun.

Næss-Hartmann har engasjert mange kvinner om temaet i sosiale medier.

Hun sier hun har fått meldinger fra tusenvis av kvinner som sliter med dette, og som stiller spørsmål ved hvorfor kroppen ikke blir sjekket grundigere etter en fødsel.

I tillegg til manglende sjekk av underliv, bekken og magemuskler, fikk hun også tilbakemeldinger om press om å ha sex fra både mann og andre i barselgruppen sin, skrev hun i et debattinnlegg hos NRK for to uker siden.

– Hvorfor er det mer fokus på for eksempel prevensjon ved en seksukers-samtale?, sier hun til TV 2.

Ifølge Helsenorge.no sine nettsider er det barnet som er i fokus under kontrollen. Det som gjelder mor, er foreldrenes trivsel og psykiske helse, samspill med barnet og amming.

Næss-Hartmann sier at under hennes kontroll ble søvn, hennes helsetilstand og amming tatt opp.

– Det var ikke snakk om bekken og ikke snakk om bekkensjekken. Det er noe man selv må gå og få undersøkt. Det er mange som heller ikke vet hvem som skal utføre en slik kontroll, sier hun.

Rett opp fra fødesengen

Helene Furnes i Jordmorforbundet sier at Næss-Hartmann tar opp et tema som engasjerer mange kvinner.

– Vi lever i en verden i dag med sosiale medier og press fra alle kanter hvor det nærmest er forventet at vi bare skal sprette opp av fødesengen og være sånn som vi var før, slik er det ikke, sier Furnes til TV 2.

Furnes sier at forbundet har i lang tid jobbet for at de skal få styrket jordmortjenesten i kommunene, men sier at det fortsatt er en vei å gå.

Leder for norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, sier at fastleger har kunnskap om både gynekologiske undersøkelser og svangerskapsomsorgen, men at det varierer hvor mye kunnskap hver enkelt fastlege har.

– Det kan nok hende at det er noen geografiske forskjeller for hvordan man velger å utføre svangerskapskontroller og barselkontroller, sier hun.

Kvittum Tangen sier hun opplever at samarbeidet mellom fastleger og jordmødre fungerer godt i små kommuner, mens at i større byer fungerer ikke samarbeidet like godt.

– Hvem mener du burde ha ansvar for disse kontrollene, slik at man får god nok oppfølging?

– Jordmødrene er utdannet til å gjøre det. Vi mener vi ha god kompetanse, og vi vet at kvinner er fornøyde etter å ha vært hos jordmor, sier Furnes i Jordmorforbundet.

Gratis sjekk

Stine Næss-Hartmann mener alle kvinner burde få tilbud om bekkenbunnssjekk til jordmor.

– Det gjør en forskjell at enkelte må gå til private jordmødre, og det blir et kostnadsspørsmål, et klasseskille i samfunnet rett og slett, sier hun.

Den nybakte moren håper at kvinner i framtiden vil få en grundig sjekk, eller i hvert fall et spørsmål om man ønsker en bekkensjekk.

– Under svangerskapet får man god oppfølging, under seksukerskontrollen er det bare babyen som får den gode oppfølgingen. Da opplever jeg at kvinnen sitter der og ikke helt vet hvem hun skal gå til, sier hun.